Aukey EP-B36: cuffie Bluetooth con microfono

Le cuffie si dividono in base al prezzo, dunque alla qualità, ma anche in base alle dimensioni. Esistono gli auricolari che entrano in tasca, ed esistono le cuffie vere e proprie, quelle con l’arco che appoggia sulla testa. Aukey ha recentemente presentato le sue ultime cuffie con archetto, che funzionano sia con il Bluetooth che con il cavo: il loro nome è Aukey EP-B36.

La confezione di acquisto è in cartone riciclato e al suo interno, appena si apre, si trova una custodia nera opaca che si apre e chiude con la cerniera. A sua volta, all’interno si trovano le cuffie e, in una retina, sono posizionati il cavo AUX, per connessione con jack da 3.5 millimetri, il cavo di ricarica USB, il manuale di istruzioni, e la carta di garanzia da 2 anni.

Scheda tecnica e impressioni Aukey EP-B36

Le cuffie Aukey utilizzano la tecnologia Bluetooth 4.1 ed sono compatibili praticamente con tutti i dispositivi, anche quelli più datati. Logicamente, in base al dispositivo si avrà una connessione più o meno veloce. Le batterie montate sono al litio non rimovibili da 420 mAh e può esserci una distanza massima tra il telefono e le cuffie di 10 metri senza alcun muro in mezzo. Qualora ci fosserò ostacoli, la distanza andrebbe a diminuire fino a 5, 6 metri.

L’autonomia dichiarata è di 18 ore, ma con il volume un po’ più basso si può arrivare anche a 20 ore consecutive di musica, mentre per la ricarica occorre un tempo che varia dalle 2 ore e mezza alle 3 ore, in base a se si ricarica con la presa a muro o vicino ad un computer. Il peso complessivo delle cuffie è di 150 grammi circa. Esteticamente, si vede di avere a che fare con un prodotto dalle ottime qualità costruttive. Le cuffie, come già detto, possono essere collegate sia con Bluetooth, e si hanno a disposizione una serie di pulsanti, sia via cavo, usando l’AUX incluso nella confezione.

Il volume massimo è maggiore se si utilizza il cavo, mentre il ritardo dell’audio con Bluetooth è minimo: da quando si preme il tasto sul telefono all’effettivo comando svolto passa qualche decimo di secondo. Le cuffie sono completamente nere, presentano l’arco in acciaio regolabile ambo i lati per aderire a tutti i volti. I padiglioni sono ruotabili e pieghevoli per occupare meno spazio se devono essere posate. La qualità audio è davvero ottima: i bassi, i medi e gli alti sono bilanciati bene e anche con il funzionamento via Bluetooth non si sentono fruscii di sottofondo. L’unica pecca è che dopo un’ora di utilizzo, i padiglioni spugnosi tendono a far sudare un po’ le orecchie. Questo, logicamente, le sconsiglia per l’utilizzo sportivo, perché assorbono acqua. I jack del cavo AUX sono placcati in oro.

Sulla cuffia destra sono presenti il pulsante per l’accensione, quello per regolare il volume e il microfono. Entrambi i pulsanti, una volta accese le cuffie, diventano tasti multifunzionali, grazie ai quali è possibile rispondere, attaccare, rifiutare una telefonata, mettere in pausa/play la musica, passare al brano precedente o successivo. Inoltre, è presente un led che in base al colore e alla velocità con la quale lampeggia, indica il livello della batteria. È anche possibile commutare il microfono per parlare con quello del telefono, invece che con la cuffia. Il prezzo di queste cuffie è di 30 euro e le prime impressioni sono davvero buone.