Aukey EP-B33: i nuovi auricolari con Bluetooth 5.0 e microfono incorporato

Aukey ha da poche settimane immesso sul mercato dei nuovi auricolari in-ear dotati di tecnologia Bluetooth 5.0 e microfono incorporato: si chiamano Aukey EP-B33 e rappresentano il massimo sviluppo tecnologico raggiunto dal brand. Rispetto ai modelli passati includono una serie di funzioni in più, oltre che un nuovo design, che sarà analizzato a breve.

La confezione di acquisto è in cartone rigido, colorato interamente in nero opaco con dettagli in rilievo in lucido e altre piccole sezioni dorate. Sembra di avere di fronte una di quelle confezioni di lusso che mantiene la filosofia anche una volta aperto lo scatolotto: all’interno si trovano una serie di scompartimenti nel quale è possibile trovare tre paia di gommini di diverse dimensioni, il paio di cuffie, il cavo di ricarica USB-C, la garanzia da 2 anni e il manuale di istruzioni (con rapida guida per l’appaiamento.

AUKEY EP-B33: scheda tecnica e prime impressioni

Come già detto, il Bluetooth è di ultima generazione grazie alla connettività 5.0. Il primo appaiamento è fulmineo e il ritardo tra la pressione dei comandi e lo svolgimento della funzione è pressoché azzerato. Gli auricolari in-ear, che presentano dei magneti sul lato posteriore, sono collegati ad una sorta di collare abbastanza sottile da non dare fastidio durante l’indossamento.

Sul lato destro del collare sono presenti tutti i pulsanti e l’ingresso per la ricarica. I pulsanti presenti sono quello di accensione, aumento e riduzione volume, e inoltre è presente un pulsante per impostare l’equalizzatore su tre livelli predefiniti e che sono segnati dal numero di bip emessi nelle cuffie (in sequenza 1, 2 o 3 bip, in base al fatto che sia la prima, la seconda o la terza impostazione).

Le batterie da 130 mAh consentono di usufruire di un’autonomia prossima alle 8 ore (il tempo preciso dipende dal volume: al massimo l’autonomia risulta minima, mentre con volume minimo diventa massima e ci possono essere anche range di qualche ora di differenza).

Il peso è di appena 37 grammi e, a differenza dei modelli finora presentati, queste cuffie presentano un raggio di funzionamento prossimo ai 15 metri di distanza dal dispositivo alla quale sono collegate. Grazie al microfono e al pulsante multifunzione è possibile gestire le telefonate in arrivo senza prendere in mano lo smartphone ed è possibile anche attivare gli assistenti vocali come Siri, Alexa e altri. La qualità audio è interessante e ottima: inoltre grazie all’equalizzatore è possibile personalizzare l’ascolto della musica mettendo in primo piano gli alti, i medi o i bassi. Anche il volume raggiunto è molto alto. Le Aukey EP-B33 costano 80 euro.