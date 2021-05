AUKEY EF802: arriva sul mercato la planetaria di AUKEY HOME da 1000 Watt per uso casalingo

AUKEY è entrata ufficialmente nel mercato delle planetarie con la sua divisione HOME, quella dedicata alla casa e al benessere delle persone. La prima planetaria del noto brand si chiama AUKEY EF802, ed ha una potenza massima di 1000 Watt.

La confezione di acquisto include oltre alla planetaria, anche tre accessori (un gancio per impastare, una paletta piatta e la frusta), il coperchio in plastica per evitare la fuoriuscita durante la fase di impastamento.

AUKEY EF802: scheda tecnica e prime impressioni

La planetaria, come già specificato, è per solo uso domestico, in quanto ha una potenza massima di 1000 watt. Esteticamente è abbastanza compatta, pertanto non necessità di grandi appoggi in cucina. Sul lato inferiore sono presenti delle ventose per far aderire la planetaria in ogni condizione di utilizzo, anche a massima potenza.

Il suo funzionamento è piuttosto semplice: dipende chiaramente dalla ricetta, ma c’è un unico potenziometro, che se ruotato in senso orario, consente di regolare la velocità di rotazione del motore su uno degli 8 valori preimpostati. In alternativa, è possibile utilizzare la funzione “pulse”, ruotando il potenziometro in senso antiorario. In questo modo, il motore ruota solo se manualmente si mantiene il potenziometro su “Pulse”.

Al suo fianco, è posizionata una leva che ruotata in senso orario consente di sollevare la parte superiore della planetaria. Ciò consente non solo di estrarre il recipiente che in questo caso è da 1,5 chili di impasto, ma anche di cambiare l’accessorio e scegliere tra una delle tre incluse nella confezione.

Anche ruotando a massima velocità, l’impastatrice resta ben salda alla base di appoggio: di solito, soprattutto con le planetarie più scadenti, può succedere che al di sopra di una certa velocità, vibrino in maniera eccessiva. Si tratta di un dispositivo che, se piace cucinare, può tornare utile per risparmiare energia: spesso impastare risulta particolarmente faticoso, e non sempre i risultati sono quelli sperati. AUKEY EF802, al momento, costa 150 dollari (sul sito ufficiale del brand).