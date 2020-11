AUKEY DRA5: dash cam che fa da scatola nera FullHD per le auto

Avere una piccola videocamera in auto che può registrare audio e video di quello che accade intorno alla propria auto può tornare sempre utile. Rappresenta di fatto a tutti gli effetti una testimonianza in caso di cause avanti ad un giudice in tribunale. Queste videocamere per auto prendono il nome di dash cam e sul mercato ne esistono di varie dimensioni e fascia di prezzo.

AUKEY ha immesso sul mercato un nuovo modello di dimensioni miniaturizzate, chiamato DRA5. Nella confezione di acquisto si trovano tutti gli accessori necessari per la corretta installazione sul parabrezza. Infatti, oltre alla mini dash cam, si può trovare anche un alimentatore USB mini-B da 4 metri, dei supporti adesivi, sei serracavi, il manuale di istruzioni e la carta di garanzia da 2 anni.

La dash cam ha, come già detto, dimensioni molto compatte. Basti pensare che entra nel palmo di una mano ed è anche molto leggera. Sul lato superiore della cam è situata una clip di bloccaggio per il montaggio, mentre sul lato anteriore c’è l’obiettivo con risoluzione in Full HD, e il microfono. Sul lato sinistro, invece, c’è lo slot per la microSD. Sul lato destro, c’è un indicatore a LED che ne indica il funzionamento, l’ingresso per il GPS, e l’ingresso per l’alimentazione.

Sul lato interno, c’è un piccolo display da 1.5 pollici e dei pulsanti di controllo. L’obiettivo grandangolare garantisce un angolo di visione di 170°. I video possono essere registrati a 1080 pixel a 30 fps e 720 pixel, sia a 30 che a 60 fps. La cam consente oltre che di catturare i video, anche di bloccare le immagini in un certo istante e di salvarle in formato JPEG.

Lo slot legge schede microSD da capacità massime di 128 GB. I video registrati, poi, possono essere trasferiti su computer tramite apposito cavo USB ed essere utilizzati in qualsiasi istante. È possibile anche installare un’antenna GPS per poter rilevare la posizione precisa a cui fa riferimento la registrazione. Chiaramente, il display mostrerà anche la velocità del veicolo sul quale è installata la dash cam. AUKEY DRA5 costa 40 euro.