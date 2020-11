AUKEY CB-C71: hub multipresa con porte USB, Ethernet, USB C, lettore schede per computer e Macbook

Al giorno d’oggi, soprattutto per chi usa spesso i computer portatili, le porte d’ingresso di un laptop molto spesso possono non essere sufficienti a soddisfare tutte le esigenze di un utente. Di solito, ad esempio, i laptop sono dotati di massimo 3 ingressi USB, uno dei quali di solito viene occupato dal mouse. Può tornare utile dunque una hub multipresa, come AUKEY CB-C71 dotata non solo di più porte USB, ma anche di altri ingressi che possono tornare utili anche sugli smartphone.

La confezione di acquisto, oltre alla hub include anche il manuale di istruzioni, una custodia e la carta di garanzia. La hub è dotata di 8 porte complessive. Basta semplicemente che il laptop o lo smartphone abbiano un ingresso USB-C e poi la hub ha come uscita tre porte USB, una HDMI 4K, un lettore per schede SD e microSD, un ingresso Ethernet da 1000 Gbps e una USB-C.

AUKEY CB-C71: scheda tecnica e prime impressioni

Dal punto di vista estetico la hub è compatta e presenta un design moderno. Questo significa che insieme ad un laptop è altrettanto facile portarla in giro inserendola in una qualsiasi tasca. Con dei test fatti, si può raggiungere tranquillamente anche i 950 Mbit/s. Il materiale primordiale è l’alluminio: dunque è anche resistente ad eventuali cadute.

Anche il collegamento tramite HDMI è ottimo: la qualità 4K è pienamente rispettata. È chiaro che serve un televisore che supporti tale qualità ma, altrimenti, la qualità video si auto-adatta alla risoluzione del proprio televisore. AUKEY CB-C71 è la versione più completa di altri hub presentati in passato.

Dunque, è chiaro che il prezzo di questa hub è leggermente superiore rispetto ai suoi predecessori: parliamo infatti di un prezzo di 40 euro. Il collegamento al computer o allo smartphone è facilissimo: basta inserire il connettore e si accenderà un LED verde.