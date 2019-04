Aukey CB-C62: la multipresa USB dalle dimensioni compatte

Chi lavora a computer e viaggia spesso trova pratico l’utilizzo di un computer portatile. Tuttavia, per quanto possa contenere tanti ingressi USB, su un laptop sono comunque pochi. Proprio per questo è importante l’utilizzo di un hub, ovvero una multipresa che consente di aumentare il numero di ingressi USB e collegare più dispositivi o hard disk esterni.

È il caso di Aukey CB-C62, una piccola multipresa interamente in alluminio che è dotata di 4 ingressi USB 3.0. Tuttavia, l’hub è utile anche per chi non deve necessariamente lavorare con il PC. Ad esempio, si può usare per collegare una chiavetta USB al telefono per vedere film, serie TV o altro ancora, oppure può essere usata per collegare mouse e tastiera ad un tablet che è dotato di un singolo ingresso USB-C. Nella confezione sono inclusi anche il manuale di istruzioni e la carta di garanzia da 2 anni.

Aukey CB-C62: scheda tecnica e prime impressioni

La multipresa USB presenta dimensioni molto compatte, al punto che può essere chiusa interamente nella mano. L’unica limitazione è che l’ingresso che va inserito nel computer o nel tablet è del tipo USB-C. Dunque, per avere la certezza di poterlo usare con tutti gli smartphone, sarebbe ideale comprare un adattatore micro-USB (per Android) o Lightning (per dispositivi Apple).

Come già detto, l’hub è interamente in alluminio e tra le colorazioni è possibile sceglierlo in grigio opaco, o nero opaco. La velocità di trasferimento dei file è di un massimo di 5 Gbps (gigabit per secondo). Tra i vari test effettuati, c’è da dire che si comporta veramente bene: la velocità di trasferimento, nonché quella di lettura, è ottima. La chiavetta USB inserita nel telefono mediante l’utilizzo dell’hub è addirittura più veloce di una microSD.

È anche presente un LED verde che, quando è acceso, indica che la multipresa è collegata correttamente al dispositivo. L’unica pecca, è che l’ingresso sia USB-C, ed è necessario un adattatore non incluso nella confezione per garantire la completa compatibilità con tutti i dispositivi. Aukey CB-C62 costa, senza sconti, 18 euro.