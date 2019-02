Aukey AC-LC2: action camera con Wi-Fi, accessori, e telecomando wireless

Aukey ha messo sul mercato la seconda action camera dal prezzo contenuto. Si chiama Aukey AC-LC2 e consente di registrare video in 4K a 27 fps, o in HD a 60 fps. È anche possibile scattare foto da 12 megapixel ed è azionabile anche con un telecomando wireless che ha due pulsanti, di cui uno per le foto e uno per i video.

La confezione di acquisto include, oltre alla action cam, anche una serie di gadget che consentono di poterla attaccare praticamente ovunque: ad esempio c’è la morsa con la molla, le fasce regolabili, le superfici adesive, la cover impermeabile per le foto subacquee, e una serie di bulloni e viti intercambiabili per avere a disposizione il giusto appoggio. La confezione include anche due batterie agli ioni di litio ed un caricabatterie.

Aukey AC-LC2: scheda tecnica e prime impressioni

La action camera entra nel palmo di una mano, il che la rende molto leggera e versatile anche per gli sport più estremi inserendola nella cover impermeabile. La camera presenta un pulsante di accensione/spegnimento che funge anche da tasto “Mode” per scegliere se scattare o registrare, un pulsante in alto che consente di iniziare a registrare, e due pulsanti di lato che consentono di navigare nell’apposito menu.

Il menu include anche la lingua italiana e consente la regolazione di molti parametri, come l’esposizione, la risoluzione dei video, della foto, la data e l’ora, e se queste ultime due devono essere impresse sulla foto oppure no. La struttura esterna presenta un “case” in gomma rigida e i materiali sono di buona qualità: anche l’assemblaggio non è da meno.

La qualità delle foto e dei video ripresi è molto buona alla luce del sole, mentre in condizioni di scarsa luminosità, oltre ad aumentare l’esposizione, non si può fare molto. L’audio registrato nei video è anch’esso di buona qualità. La camera non è dotata di memoria interna, e dunque è obbligatorio inserire una microSD nell’apposito slot. Tuttavia, considerando che il prezzo è uno dei più contenuti, ci si può ritenere soddisfatti. L’unica pecca, probabilmente, è che non ci sono gadget con la ventosa: quelli con le strisce adesive tendono a perdere le capacità ad aderire con il passare del tempo. Al momento, la Aukey AC-LC2 costa 110 euro.