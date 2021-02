Audio di qualità low cost, con le proposte di BoAt, Boom Audio e PTron

Sia che si faccia sport, o che si ascolti musica per diletto, ma anche durante lunghe sessioni lavorative, la comodità nell’ascolto è una qualità imprescindibile, di fatti coltivata, assieme a un buon output audio ed a prezzi accessibili, nelle nuove proposte di BoAT, Boom Audio e PTron.

Comoda nel mentre si fa sport, grazie all’archetto da collo, e all’impermeabilità IPX7 (vs sudore e schizzi d’acqua), la neckband Rockers 255 Pro+ di BoAT (14.99 rupie, o 17 euro, nelle colorazioni Teal Green, Navy Bue e Active Black) dispone di driver da 10 mm e della connettività Bluetooth 5.0 (Qualcomm aptX, SBC, AAC): pur essendo priva della cancellazione attiva del rumore, mette a disposizione del singolo microfono la tecnologia cVc, che assicura chiamate nitide dopo aver filtrato il rumore di fondo.

I controlli, sia per le chiamate che per la musica, per la regolazione del volume e l’attivazione di Siri / Assistant avvengono tramite i pulsanti sul telecomandino mentre, in tema di autonomia, dopo un’ora per la carica completa via microUSB Type-C alla batteria da 300 mAh, si ottengono 40 ore di operatività, con la possibilità di recuperarne 10 dopo una decina di minuti di carica rapida ASAP.

Da Boom Audio arrivano gli auricolari senza fili (grazie al Bluetooth 5.0) Boom Audio Shell (nelle palette nero, verde, rosa, bianco, a 1.499 rupie o 17 euro): il modello in questione, di tipo in-ear, comodo nelle lunghe calzate, risulta adatto anche durante le attività sportive (impermeabilità IPX5) ed appagante per coloro che amano i bassi, grazie a driver da 10 mm. Dotati di comandi touch, attraverso questi ultimi permettono di regolare il volume, gestire le chiamate (accettazione o rifiuto), e di interpellare gli assistenti vocali in auge su Android (Assistant) e iOS (Siri). Una volta caricati in 40 o 50 minuti, assicurano 4 ore di autonomia, cui la custodia di trasporto e protezione (con carica via Type-C) aggiunte ulteriori 12 ore, per un totale complessivo di 16 ore.

Sempre dall’India arriva la proposta di PTron che, all’interno della gamma Bassbuds, ha inserito due nuovi modelli di auricolari senza fili. I Bassbuds Vista (1.299 rupie, o circa 15 euro, nelle colorazioni bianco, nero, grigio e bli), impermeabili IPX4 grazie a un nano-rivestimento, con form factor a stanghetta, ospitano driver da 10 mm, e un chip per il Bluetooth 5.1: un boost alla qualità delle conversazioni è offerto dal potenziato microfono ceramico. Grazie alle microbatterie da 40 mAh, gli auricolari Bassbuds Vista, attrezzati per il supporto ai comandi vocali e all’accoppiamento smart in un semplice step, assicurano 4 ore di autonomia, che salgono a 8 grazie ai 400 mAh messi a disposizione dalla custodia, in grado di supportare anche la ricarica wireless Qi a 5W mediante apposita basetta.

Condividono il Bluetooth 5.1, l’impermeabilità IPX4, l’accoppiamento smart e il supporto ai comandi vocali gli auricolari Bassbuds Pro (1199 rupie, circa 14 euro, nelle tonalità blu, nero, verde, rosso), con controlli sulla superficie touch piatta esterna, e modalità di funzionamento stereo o mono: in cooperazione, le microbatterie da 40 mAh delle unità d’emissione e la custodia da 400 mAh (con carica rapida via Type-C) con smart display permettono di arrivare a 12 ore totali di funzionamento.