Asus Vivo AiO V272: il computer "tutto in uno" elegante e potente, con Intel di ottava generazione

Uno dei prodotti informatici più di successo, negli ultimi anni, per eleganza e potenza di calcolo, è rappresentato dagli iMac della Apple che, però, non sono alla portata di tutti coloro che, tra le altre cose, hanno anche l’esigenza di contenere i costi. Per fortuna, il mondo Windows propone valide alternative, come il recente Asus Vivo AiO V272.

Asus Vivo AiO V272 ha un touchscreen NanoEdge FullHD da 27 pollici, dotato di colori piuttosto vividi e realistici (grazie al valore del 100% sulla scala sRGB ed alla tecnologia Asus Splendid). Le cornici laterali sono molto sottili e contribuiscono ad un’ottima visuale laterale, grazie agli angoli di lettura pari a 178°, mentre la retroilluminazione a LED assicura una proficua produttività anche nelle ore serali.

Nella lunetta inferiore orizzontale, invece, è montata la webcam HD da 720p con relativo microfono duale (Dmic) che, in ambito audio, ben si sposa con gli speaker ottimizzati Asus SonicMaster per un’acustica potente e con la tecnologia bass-reflex (6W ) idonea per sonorità ricche e complete.

Nella parte posteriore dello chassis, poco sotto l’elegante logo della Asus, sono posizionate le porte dedicate all’espandibilità (due HDMI, quattro USB 3.1, una Ethernet LAN, un combo audio), e l’ingresso per l’alimentazione. Da segnalare la presenza di un’ulteriore USB, però 2.0, sul frontale.

Supportati da 16 GB (DDR4) di RAM, è possibile scegliere – in tandem con la scheda grafica Nvidia GeForce MX150 (equipaggiata con 2 GB di memoria dedicata) – processori Intel di 8° generazione, sostanziati nell’intermedio Core i5-8250U e nel potente Core i7-8550U.

Lo storage prevede soluzioni tradizionali, affidate a un hard disk meccanico (5400 rpm) da 1 TB, o ibride – in modo da conciliare spazio e velocità – in ragione di un hdd da 1 TB chiamato ad operare in sinergia con un SSD da 256 o 512 GB. Le connettività supportate sono il Bluetooth 4.1 ed il Wi-Fi ac dual band, mentre – lato software – troviamo Windows 10 con integrazione del servizio ASUS ZenAnywhere, in modo da poter accedere, ovunque ci si trovi, ai dati del computer, ed all’uso della webcam (in modalità sorveglianza).

Asus Vivo AiO V272 verrà commercializzato agli inizi di Giugno, con un prezzo di 1.359 euro per la configurazione base all’interno della quale sono inclusi anche tastiera e mouse senza fili.