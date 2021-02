Asus TUF Dash F15: disponibile in Italia il gaming notebook leggero

Dopo la relativa comparsata al CES 2021, Asus ha confermato l’arrivo anche sul mercato italiano del gaming notebook Asus TUF Dash F15, esile ma robusto, potente ed estremamente versatile (SSD e RAM facilmente accessibili), gradevole alla vista grazie alle colorazioni Moonlight White ed Eclipse Gray, animato da Windows 10 Home o Pro.

Realizzato in plastica e policarbonato, ma con retromonitor in metallo, l’Asus TUF Dash F15 (FX516) risulta sottile (36 x 25,2 x 19,9 mm) e leggero (2 kg, in gran parte dovuti alla batteria da 76 WHr a 4 celle con carica rapida via Type-C), ma non per questo meno resistente, come confermato dalla certificazione militare MIL-STD-810H. Anche le porte non mancano di certo (per lo più situate a destra), stante la presenza del jack da 3.5 mm, dell’RJ45, dell’HDMI 2.0b, della USB Type-C (con power delivery, display port, e Thunderbolt 4), e di tre USB Type-A 3.2.

Il display, tra cornici ottimizzate (tanto che manca la webcam) è un 16:9 opaco da 15.6 pollici, opzionabile in FullHD a 144 o 240 Hz, con 70 o 100% di sRGB, ottimi tempi di risposta (3 ms), 300 nits di luminosità, contrasto a 1000:1 ed eventuale AdaptiveSync, o in QHD a 165 Hz. A supporto dell’area visuale interviene sia la GPU integrata Intel Iris Xe che quella dedicata Nvidia (RTX 3060 o RTX 3070, con rispettivi 6 od 8 GB riservati).

Completata la sezione multimediale con 2 speaker stereo da 2W abilitati al DTS-X, e con la tecnologia di cancellazione bidirezionale del rumore Two-Way AI Noise-Cancelation, sotto la tastiera retroilluminata RGB a tasto singolo con WASD trasparenti, operano processori Intel di 11° generazione Tiger Lake H dall’i5 sino al quadcore i7-11375H, con RAM (DDR4 3200) sino a 32 GB e storage SSD (M.2 PCIe 3.0) sino a 1 TB. A tenere a bada i bollenti spiriti concorrono 4 prese d’aria (due dietro), 5 heatpipe in rame, e due ventole ridisegnate per movimentare più aria.

Dotato delle connettività senza fili Wi-Fi AX (2×2) e Bluetooth 5.1, in attesa di sbarcare anche nei negozi dell’elettronica e su Amazon, oltre che negli Asus Gold Store, l’Asus TUF Dash F15 è già acquistabile sul sito ufficiale, a partire da 1.499 euro.