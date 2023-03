Asus porta anche in Italia quattro nuovi monitor professionali ProArt

Dopo averne mostrati alcuni modelli di sfuggita al CES 2023, il brand taiwanese Asus ha portato anche in Italia i suoi 4 nuovi monitor professionali ProArt Display OLED PA32DC, PA32UCR-K, PA348CGV e PA279CRV, ideali per i professionisti della grafica, della fotografia e per i creativi digitali in generale, anche in ragione del bundle Creative Cloud offerto in partnership con Adobe.

Poggiato su una coppia di piedini, ancorabile a una parete grazie all’attacco VESA 100×100, provvisto di un supporto regolabile (in altezza, rotazione, inclinazione) il modello di punta, ovvero il ProArt Display OLED PA32DC (3.999,00 euro), “indossa” una palpebra per fronteggiare al meglio i riflessi e, nella parte superiore, integra un colorimetro che, motorizzato, va in posizione quando deve eseguire la calibrazione per la massima precisione del colore, con i profili, poi salvati via ASUS ProArt, che possono essere richiamati al volo tramite un apposito tasto di scelta rapida sotto il monitor. Quest’ultimo ha una diagonale di 31,5 pollici e una risoluzione 4K HDR. Grazie alla tecnologia OLED può esibire un color gamut DCI-P3 coperto al 99%, mentre la certificazione VESA DisplayHDR 400 True Black conferma un’alta (i 1.000 nits) luminosità di picco e l’elevato valore di contrasto, pari a 1M:1, con bianchi estremamente brillanti e neri davvero profondi.

Tale monitor, dall’OSD, permette di richiamare la funzione per la luminosità uniforme, utile per garantire una visione confortevole quando si passa da finestre di dimensioni e contrasto differenti. L’audio è affidato a due speaker da 3W. Come porte, il ProArt Display OLED PA32D, che può fungere anche da hub USB (visto che implementa un poker di USB 3.2 gen 2 Type-A), offre un jack audio, un trio di HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4, e una USB Type-C.

ProArt Display PA32UCR-K (1.259,00 euro), abbinato con il calibratore X-rite i1 Display Pro, mette in campo 32 pollici in 4K adatti anche ai colorist esigenti e ai videomaker. La tecnologia a Mini LED permette di raggiungere i 1.000 nits di luminosità, mentre l’apporto del Quantum Dot consente di ottenere elevate coperture sui principali spazi colori, come nel caso di Adobe RGB (99,5%), DCI-P3 (98%), sRGB (100%), Rec. 709 (100%) e Rec.2020 (89%). Certificato per le calibrazioni Light Illusion e Calman Ready, validato VESA DisplayHDR 1000, quello in questione è uno dei monitor più versatili e prestanti del nuovo assortimento.

Quest’assortimento però non sarebbe completo senza gli altri due modelli. ProArt Display PA348CGV (879,00 euro) è provvisto di varie connettività, tra cui una USB Type-C con 90W di carica via Power Delivery, e di un morsetto a C che libera spazio sulla scrivania, magari per un notebook o un mini PC. La certificazione VESA DisplayHDR 400 conferma una visione nitida dei contenuti alla cui fluidità contribuiscono sia il supporto all’Nvidia FreeSync Premium Pro che i 120 Hz di refresh rate variabile. I valori cromatici, con la copertura del 98% della scala colore DCI-P3 e del 100% si quella Rec. 709, confermano che si tratti di un ultrawide di alta qualità.

In attesa che giungano sul mercato anche i modelli PA248CRV (24 pollici) e PA329CRV (32 pollici), ecco l’ASUS ProArt Display PA279CRV (euro) con un imballo in carta e una realizzazione all’85% in plastica riciclata. Questo monitor pure si conferma salva spazio vista la riduzione del profilo del 30% e la base, rimpicciolita del 33%. Come qualità visiva, propone un LCD IPS da 27 pollici risoluto a 3840 x 2160 pixel, quindi in 4K UHD, con la calibrazione in fabbrica che assicura un’elevata precisione (Delta E<2) del colore, coperto in modo esteso sui color gamut DCI-P3 e Adobe RGB (ambedue al 99%).