Asus PN50: in arrivo la nuova serie di miniPC con AMD Renoir

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Da quello che ho letto in giro, i prezzi non sono affatto male, visto che nella peggiore delle ipotesi, ovvero per la configurazione col processore più potente, si arriva a circa 450/505 euro di spesa: l'ingombro è minimo, la dissipazione termica sembra buona, ed il consumo energetico è abbordabile. Considerando anche la notevole possibilità d'espansione mnemonica, v'è da ipotizzare una gamma molto ampia di utilizzi: peccato che non sia noto l'eventuale arrivo in Europa del miniPC in questione.