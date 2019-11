ASRock Mars: ufficiale il miniPC con Windows 10, a basso consumo energetico

La taiwanese ASRock, parte del gruppo Asus, ha ampliato il proprio portafoglio di prodotti con un nuovo mini computer desktop, l’ASRock Mars, che va a collocarsi sotto la fascia alta (guidata dall’appariscente DeskMini GTX Z390), all’interno della gamma di miniPC dal basso consumo energetico.

ASRock Mars (191 x 150 x 26 mm, per poco meno d’un kg), munito di un piedino per la collocazione in verticale, ma anche dell’attacco VESA per essere nascosto dietro un monitor, quando poggiato orizzontalmente su una superficie piana sembra un comune media-box.

Frontalmente, oltre al pulsante d’accensione ed al lettore di schede SD, esibisce 5 porte USB, divise tra due 2.0, due 3.2 Type-A di 1°generazione, e una Type-C: non meno affollato è il retro dove, tolto lo spazio per l’ingresso dedicato all’alimentatore (65W/19V), spiccano una RJ45 per l’Ethernet LAN (Gigabit), due jack da 3.5 mm per cuffie e microfono, una HDMI 1.4 ed una VGA (D-Sub).

All’interno, l’ASRock Mars, oltre a disporre dello spazio necessario per un modulo opzionale Wi-Fi/Bluetooth, beneficia anche di un silenzioso (24 dB) sistema di ventole per la dissipazione del calore generato dal comparto logico. Quest’ultimo, sempre con una scheda grafica integrata (Intel UHD Graphics 620), offre diverse possibilità di scelta, a seconda della potenza desiderata: si parte col dualcore – da 1.80 GHz – Intel Celeron C4205U, per passare all’Intel Core i3-8145U, un dualcore sino da 3.90 GHz, per poi arrivare all’Intel Core i5-8265U, un quadcore sempre da 3.90 GHz di frequenza di clock.

La RAM, grazie alla presenza di due slot SO-DIMM, può arrivare sino ad un massimo di 32 GB (DDR4), laddove lo storage, predisposto per il dual drive, trarrà velocità dall’SSD PCIe M.2 e, nel contempo, volendolo, da un sistema d’archiviazione a 2.5 pollici (sempre SSD o hard disk meccanico).

Noto il sistema operativo con cui l’ASRock Mars giungerà in commercio, ovvero Windows 10 a 64 bit, non si può dire lo stesso del prezzo e della data di distribuzione, ancora sconosciuti.