ASRock DeskMini: mini PC potenti e convenienti con i nuovi chipset AMD e Intel

ASRock, uno dei principali produttori di schede madri e mini PC, ha recentemente presentato la sua nuova linea di prodotti basati sui chipset AMD A620, AMD X300 e Intel H610. Questi dispositivi offrono soluzioni compatte e convenienti per diverse esigenze di computing, dal gaming all’ufficio.

Il DeskMini A620 è il primo mini PC al mondo a supportare i processori AMD Ryzen 7000 con socket AM5 e la memoria DDR5. Questo piccolo ma potente sistema può ospitare una scheda grafica integrata AMD RDNA 2 o una scheda grafica discreta fino a 200 mm di lunghezza. Il DeskMini A620 dispone anche di una scheda madre ASRock A620M-HDV/M.2 con 4+1+1 fasi di alimentazione Dr.MOS, un connettore PCIe 4.0 x16, due connettori PCIe 3.0 x1, un connettore M.2 Key E per il Wi-Fi, due porte SATA3, un connettore Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), un connettore M.2 (PCIe Gen3x2), cinque porte USB 3.2 Gen1 (di cui una Type-C), una porta Gigabit LAN Realtek e un codec audio Realtek ALC897 con Nahimic Audio.

Il DeskMini A620 supporta anche l’ASRock Auto Driver Installer e il BIOS Flashback per una facile configurazione e aggiornamento¹.Il DeskMini X300 è un mini PC basato sul chipset AMD X300 che supporta i processori AMD Ryzen 5000G con grafica integrata Radeon Vega. Questo sistema offre prestazioni elevate in un fattore di forma ridotto, con una scheda madre ASRock X300M-STX che dispone di due slot SO-DIMM DDR4-3200, un connettore PCIe 3.0 x16, un connettore M.2 Key E per il Wi-Fi, due porte SATA3, due connettori M.2 (PCIe Gen3x4), quattro porte USB 3.2 Gen1 (di cui una Type-C), una porta Gigabit LAN Realtek e un codec audio Realtek ALC233.

Il DeskMini X300 supporta anche l’overclocking della CPU e della memoria tramite il software ASRock A-Tuning².Il DeskMini H610 è un mini PC basato sul chipset Intel H610 che supporta i processori Intel Core di decima generazione con grafica integrata UHD. Questo sistema offre una soluzione economica e affidabile per le applicazioni di ufficio e multimediali, con una scheda madre ASRock H610M-STX che dispone di due slot SO-DIMM DDR4-2933, un connettore PCIe 3.0 x16, un connettore M.2 Key E per il Wi-Fi, due porte SATA3, un connettore M.2 (PCIe Gen3x4), quattro porte USB 3.2 Gen1 (di cui una Type-C), una porta Gigabit LAN Intel e un codec audio Realtek ALC233.

Il DeskMini H610 supporta anche il software ASRock APP Shop per scaricare e installare vari programmi utili. I mini PC ASRock DeskMini offrono diverse opzioni di personalizzazione ed espansione, grazie al design modulare e ai vari accessori disponibili. Gli utenti possono scegliere tra diversi tipi di case, ventole, alimentatori, staffe VESA e kit di montaggio². Inoltre, i mini PC ASRock DeskMini sono compatibili con i sistemi operativi Windows 10 e Linux.

I mini PC ASRock DeskMini sono ideali per chi cerca soluzioni compatte ma potenti per il gaming, l’ufficio o il divertimento. Con i nuovi chipset AMD A620, AMD X300 e Intel H610, ASRock offre una gamma di prodotti innovativi e convenienti per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori.