Aspirapolveri smart by Xiaomi: ecco i nuovi Mijia Smart Robot e Shuwow

Tra i prodotti facenti parte del ramo della domotica, uno dei più popolari e diffusi è senz’altro quello degli aspirapolveri robot o smart vacuum, nel cui ambito Xiaomi ha appena piazzato due nuovi modelli, di cui uno con la collaborazione del partner Mijia, e uno dietro brand proprietario.

Nel primo caso, si tratta della nuova evoluzione del Mijia Smart Robot, con motore nipponico brushless e sistema di orientamento LDS (Laser Detect System) grazie al quale riconosce la stanza in cui si muove e, al completamento della pulizia, ne salva la partizione, in modo che l’utente, collegandosi al device via app, possa seguirne in tempo reale il processo di pulizia, oltre che programmarne qualche percorso.

Autonomo per 110 minuti, ovvero capace di pulire un ambiente di 180 metri quadrati prima di recarsi da solo presso la basetta di ricarica, il Mijia Smart Robot 2019 è in grado di ottemperare a 3 diverse modalità di pulizia, rappresentate dalla spazzolatura, dalla rastrellatura, e da un mix combinato delle due, per il quale – però – è necessario acquistare a parte, onde consentire la modalità “mopping”, un apposito serbatoio per l’acqua, da 550 ml, con annessi accessori: di base, infatti, il prodotto viene venduto – da qualche giorno presso i principali rivenditori online a circa 229 euro/255 dollari (1.799 yuan) – con un serbatoio 2-in-1 ed un contenitore per la spazzatura, da 55 ml.

Tra le funzionalità intelligenti del Mijia Smart Robot, oltre alla capacità di simulare una pulizia ribadita a doppia via o manuale, figura la gestione elettronica della pompa dell’acqua, col fine di mantenere la giusta pressione ed evitare eventuali blocchi, ma anche del serbatoio, in modo che non si attivi la pulizia, proteggendo i pavimenti in legno, avendo riscontrato un insufficiente livello d’acqua nello stesso.

Fresco di una proficua campagna di crowdfunding su Youpin (quindi destinato a una non immediatissima commercializzazione) è lo Xiaomi Shuwow che mette a disposizione una telecamerina grandangolare (135°) per orientarsi e mappare le stanze da pulire, elaborando tutte le informazioni in tempo reale grazie al processore RockChipRV1108A.

Tratto distintivo di questo nuovo modello è, rispetto allo standard della categoria, l’aver optato per una forma squadrata, funzionale a pulire gli spigoli, con gli arrotondamenti degli angoli che consentono un’accurata pulizia anche delle superfici più irregolari.