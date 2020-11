ARSock Mars 4000U: ufficiale il miniPC (forse) più sottile al mondo

ASRock Industrial, brand taiwanese che da tempo compete con Intel per il trono dei mini computer, ha ampliato il proprio listino di ultra-compact form-factor, o UCFF, con l’ASRock Mars 4000U, presentato come il miniPC più sottile al mondo, animato da Windows 10 a 64 bit, in grado di coniugare scarsi consumi ed elevate prestazioni grazie all’adozione della piattaforma Ryzen Mobile Renoir del chipmaker AMD.

Estremamente compatto (194 x 150 x 26 mm), con un design quasi da mediabox, l’ASRock Mars 4000U può essere agevolmente collocato in orizzontale o in verticale, oltre a poter essere nascosto dietro un monitor grazie all’attacco VESA di cui è fornito.

Nei suoi 0.74 litri di volume risiede la scheda madre FP6D4-P1 che consente di scegliere tra processori a 15 TDP, dal basico quadcore a 4 thread (Turbo a 3,70 GHz) Ryzen 3 4300U al verticistico octacore (4,20 GHz Turbo) a 16 thread Ryzen 7 4800U, passando per l’intermedio hexacore (4.0 GHz) a 12 thread Ryzen 5 4600U, sempre con scheda grafica integrata Radeon Vega, all’interno di uno schema elaborativo che – nonostante l’esiguità dello spazio – beneficia anche di una dissipazione termica attiva, tramite una ventola in stile portatile.

Nell’ASRock Mars 4000U, la RAM a doppio canale (DDR4 a 3200 MHz) può essere settata sino a 64 GB massimi, mentre per lo storage si fa affidamento a uno slot M.2-2280 per inserire un SSD con interfaccia SATA o PCIe, con ulteriore spazio d’archiviazione desumibile dal lettore di schedine SD e dal vano per l’innesto di un disco da 2.5”, meccanico o a stato solido. Sempre all’interno dello chassis del miniPC ASRock Mars 4000U risultano essere presenti una scheda audio Realtek ALC233, connessa con i due jack esterni, per cuffie e microfono, ed uno slot M.2-2230, nel quale collocare una scheda per il Wi-Fi ed il Bluetooth (con opzione per una Intel AX200 che porterebbe in dote il Bluetooth 5.0 ed il Wi-Fi 6).

Non mancano le porte, davvero numerose, nello schema tecnico dell’ASRock Mars 4000U che, davanti e dietro, complessivamente, situa l’ingresso per l’alimentatore esterno da 65W, sei porte USB Type-A (un poker di 3.2 ed una coppia di 2.0), una Type-C, un RJ45 per l’Ethernet Gigabit Lan, e due uscite video, tra cui una HDMI ed una D-Sub.