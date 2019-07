Arriva in Italia Yi Nightscape, la dash cam con FullHD, visione notturna e assistenza alla guida

Ultimamente, si sente un gran parlare di auto smart, sempre connesse, o con tecnologia di assistenza alla guida, sia basiche che elaborate (quasi in ottica di guida autonoma): non tutte le auto, però, dispongono di queste tecnologie e, sovente, introdurne su un modello tradizionale può richiedere una spesa molto elevata. A meno di non ricorrere ad accessori come la dash cam Yi Nightscape.

Realizzata da YI Technology, meglio nota in Cina come Xiaoyi, specialista in tecnologie per la visione artificiale, con alle spalle anche una collaborazione con Google (in occasione della YI Horizon VR180 del 2018), la nuova Yi Nightscape si presenta in una scocca sobria, resistente anche a forti sbalzi termici (da -30° a + 85°), con un look quasi da action camera, entro dimensioni molto compatte, merito della scelta di alimentare il dispositivo non con una batteria interna, assente, ma tramite l’auto stessa via cavo USB.

Frontalmente, la Yi Nightscape monta un’ottica con 6 lenti, capaci di apportare più luce, e garantire un campo visivo grandangolare (140°), senza angoli ciechi, alle riprese in FullHD, poi condivise con lo smartphone (utilizzato, ricorrendo all’app multipiattaforma “YI Dash Camera”, anche per il controllo remoto della dash cam) mediante connessione wireless.

Il risultato delle riprese, osservabile dal mini monitor LCD posto di spalle, con una diagonale di 2.4 pollici, è ottimale anche di notte o con poca luce, grazie – lato hardware – al montaggio di un sensore Sony STARVIS e, lato software, in virtù dell’adozione dell’algoritmo WDR, realizzato internamente da Xiaoyi quale metodo per fronteggiare zone di penombra, o di sovraespozione, onde restituire immagini sempre nitide.

Oltre le funzioni propriamente dette da dash cam, la Yi Nightscape presente anche alcune feature di assistenza alla guida, o ADAS, come l’allarme nel caso si invada la corsia opposta, nell’imminenza di una collisione, o qualora siano stati riscontrati segnali di evidente stanchezza nel conducente, in tal modo avvertito di accostare e fare una pausa. Attualmente, la Yi Nightscape è distribuita ufficialmente in Italia, su Amazon, al prezzo di 79.99 euro comprensivi dei costi di spedizione.