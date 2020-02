Arriva finalmente presso l’aeroporto di Milano Linate, il "Face Boarding"

La notizia è molto recente: in questo periodo infatti, in modo totalmente esclusivo su tutti i voli Alitalia operanti sulla tratta aerea Milano/Linate-Roma/Fiumicino, potranno usufruire del nuovo ed utile servizio tutti i passeggeri aerei che già hanno a disposizione dei dati di accesso alla presente tratta aerea accelerata e che hanno raggiunto l’età legale richiesta come parametro fondamentale dalla compagnia aerea.

Si tratta quindi di una vera e propria operazione, la quale dichiara di voler snellire e quindi velocizzare di molto tutte le procedure di routine che ognuno di noi deve affrontare in aeroporto. Tutto questo, nell’aeroporto stesso, è possibile grazie all’utilizzo dei dati biometrici del passeggero e quindi di una tecnologia molto avanzata a cui le compagnie aeree si stanno lentamente avvicinando.

Si tratta di un nuovo dispositivo multimediale che rileva tutte le caratteristiche del viso del viaggiatore selezionato e riceve elettronicamente tutte le informazioni contenute nel passaporto e nella carta d’imbarco del passeggero stesso. In questo modo, il viaggiatore dovrà solo mostrare il proprio viso ed arrivare così all’imbarco senza fare la coda e perdere inutilmente tempo per i controlli di routine a cui tutti noi siamo abituati.

Quindi, l’utilizzo di questa nuova tecnologia, resa possibile grazie alla proficua collaborazione tra l’E.N.A.C e la nostra polizia di Stato, permetterà così di poter avere una corsia preferenziale per poter passare i lunghi e doverosi controlli di sicurezza ed il famigerato gate, e renderà più agevole ed efficiente il percorso all’interno dell’aeroporto stesso, garantendo una migliore esperienza di volo.

Tutti i viaggiatori avranno così la possibilità di aderire volontariamente al controllo biometrico e non verranno memorizzate foto o video in alcun modo su hardware. Infatti, il sistema rileverà solo temporaneamente (per qualche minuto) i contorni biometrici del volto che vengono utilizzati per riconoscere i passeggeri e garantire quindi l’accesso al gate e l’eliminazione delle lunghe code per i controlli.