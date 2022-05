Arlo Go 2, ufficiale la videocamera di sorveglianza del tutto wireless

Arlo, brand del gruppo Verisure, ha annunciato l’arrivo sul mercato della sua videocamera di sorveglianza più versatile di sempre, la Arlo Go 2, disponibile all’acquisto in Italia dal 1° Luglio, al prezzo di 299.99 euro.

Certificata per interagire con le routine di IFTTT, e gli assistenti digitali Alexa e Assistant, la videocamera Arlo, impermeabile rispetto alle intemperie, rispetto ai precedenti modelli, una volta configurata in meno di 5 minuti, può operare in modalità totalmente wireless: il prodotto, infatti, monta una batteria a lunga durata e, oltre alla connessione Wi-Fi, supporta anche quella mobile via SIM per il 3 o il 4G. In tal modo, Arlo Go 2 può essere messa a sorvegliare auto, roulotte, ma anche case di vacanza, rimesse delle auto o stalle, depositi, e ogni psto dove non arrivi o sia prevista la rete domestica.

Volendo, è anche in grado di passare automaticamente da una connessione all’altra, per sfruttare quella mobile in caso di interruzione del Wi-Fi. Secondo quanto comunicato, Arlo Go 2 riprende a colori, in risoluzione FullHD (vs l’HD del primo modello), con angolo visuale pari a 130°, anche di notte (in quanto provvista di illuminazione a LED).

Grazie al rilevamento del movimento, in casi sospetti la videocamera Arlo Go 2 invia una notifica allo smartphone dell’utente, che potrà guardare live quel che accade in remoto, attivare il faretto a disposizione, la sirena da 80 decibel, l’audio bi-direzionale (essendo munita di altoparlante e microfono), o inviare una chiamata a un amico (il cui numero sarà stato settato per tempo) nelle vicinanze. Grazie al GPS, i suoi alert sono equipaggiati con le coordinate precise.

La videocamera Arlo Go 2 risulta compatibile con vari accessori (es. caricatore doppio, batteria maggiorata, sistema per la ricarica a energia solare), e guadagna ulteriori funzioni sottoscrivendo l’abbonamento mensile Arlo Secure, che porta in dote l’assicurazione sul furto dei dispositivi di sicurezza, 60 giorni di stoccaggio sul cloud per riguardare ovunque ci si trovi eventuali eventi persi, e il riconoscimento smart che distingue tra veicoli, animali e persone, inviando notifiche quando realmente necessario.