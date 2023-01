Aquara a tutta domotica con nuovi prodotti per l’automazione domestica

Ascolta questo articolo

Al CES 2023 c’è stato spazio per tanta domotica, col brand cinese Aqara, partner storico di Xiaomi, che ha presentato nuovi dispositivi per l’automazione della casa tramite la divisione LUMI.

Si parte col campanello smart Aqara Video Doorbell G4, che può essere cablato o alimentato a batteria. Il prodotto in questione può trasmettere sugli schermi degli smart display di Google o Amazon ed è compatibile con l’HomeKit Secure Video di Apple: più avanti sarà compatibile anche con Matter quando saranno note le specifiche delle relative IP camera. Nel frattempo, si ha già a disposizione il riconoscimento facciale via AI locale grazie al quale si possono attivare particolari routine. Lo storage può avvenire in locale via microSD o sul cloud gratis per 7 giorni.

Smart Lock U100 è una serratura a chiavistello che assicura l’accesso all’interno tramite vari metodi, come le chiavi meccaniche necessarie ad aprire il lucchetto, usando l’NFC, una password, l’app Aqara Home, o le impronte digitali. Compatibile con HomeKit di Apple, permette di usare anche la chiave digitale dell’Apple Wallet. A oggi è già compatibile anche col protocollo Zigbee mentre, per esserlo con il protocollo Matter (Matter over Wi-Fi), necessita di un hub Aqara.

Sempre già compatibile con ZigBee, FP2 è un sensore di presenza, erede dei modelli FP1 e P1. Grazie al radar a onde millimetriche (mmWave) permette di percepire una persona pure se è seduta: non manca della capacità di rilevare più persone, e anche le cadute, senza dimenticare grazie a un integrato sensore di luce la capacità di rilevare l’intensità luminosa nell’ambiente. Nel caso si definiscano delle zone in casa, la presenza in ciascuna di esse potrà attivare un’automazione differente, per un controllo molto granulare e personalizzato.

LED T1 è una striscia luminosa che produce una luce bianca regolabile, 16 milioni di colori vivaci e sfumature lungo la sua lunghezza. Supporta Google Home, Apple HomeKit, Alexa, ed è basata sul protocollo Zigbee, il che le permette di offrire efficienza energetica e minor congestione della rete Wi-Fi. Secondo la scheda tecnica può anche fare da amplificatore per la rete mesh Zigbee.