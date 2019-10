APPScomm protagonista al GSEF 2019 con tanti nuovi smartwatch ibridi

La Global Sources Electronics Fair 2019 è ormai entrata nel vivo a Hong Kong e, tra i vari stand della kermesse asiatica, non ha mancato di farsi notare la cinese APPScomm che, per l’occasione, ha esibito diversi inediti orologi ibridi, sia per il pubblico maschile, che per quello femminile.

P03AL, in particolare, è un orologio ibrido con case in ceramica impermeabile sino a 5 atmosfere, ricoperto in alto da un vetro zaffiro a protezione del display, un pannello da 1.3 pollici, di tipo AMOLED, con risoluzione 360 x 360 pixel, sul quale spiccano delle lancette meccaniche: di lato è presente un pulsante con rotellina che, premuto, innesta il menu mentre, fatto ruotare, permette (in alternativa allo swipe verticale sullo schermo) di orientarsi tra le voci del menu, scegliendo la funzione (es. alert/sveglia/meteo, notifiche da smartphone Android/iOS via Bluetooth 4.2, attività sportive, musica) da visualizzare.

In basso, sul dorso, è presente un cardiofrequenzimetro PixArt che, assieme ad un accelerometro esa-assiale, si occupa di fornire il feedback sulle attività sportive monitorate, così come sulla qualità del sonno.

Animato da un processore Apollo 3, l’APPScomm P03AL integra una batteria da 205 mAh, ricaricabile via contatto magnetico con una basetta dedicata, accreditata di una settimana di autonomia con tutte le feature smart o, usando il solo meccanismo da orologio tradizionale, di 100 giorni in stand-by. P03B-L sostanzialmente condivide l’hardware del precedente modello, ma risulta dedicato al pubblico femminile in ragione di dimensioni più contenute, tanto nel cinturino, più sottile, quanto nel display AMOLED, da 1.2 pollici.

Infine, il P01A. In quest’ultimo risultano presenti sempre delle lancette meccaniche al di sopra del display, però di tipo TFT, e la ricarica si conserva attuata tramite il contatto magnetico: realizzato anche in variante femminile, con un case in oro rosa su cinturino rosa, si distingue per un pulsante laterale in più ma, al netto di un hardware sostanzialmente identico a quello dei fratelli, permette anche di personalizzare le watchface e, in più, di controllare da remoto la fotocamera dello smartphone.