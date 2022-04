Apple propone due nuove bottiglie smart per tenersi in forma

Con il varo dei propri smartwatch, Apple ha già dimostrato di essersi focalizzata sulla salute dei suoi affezionati fan: non stupisce, quindi, che l’azienda della mela morsicata abbia inserito a listino, con disponibilità già sul sito global (in Europa, anche su quello tedesco) e nei suoi punti vendita, di due interessanti bottiglie smart, realizzate in collaborazione con la statunitense Hidrate Inc.

La prima bottiglia smart, denominata HidrateSpark PRO STEEL, è realizzata in acciaio inossidabile coibentato: ospita 0,95 litri di acqua, tenuta al fresco per 24 ore e termina con un tappo, a scelta tra uno con cannuccia e uno con il beccuccio ampio. L’utente potrà lavare in lavastoviglie sia la bottiglia che il tappo, ma non la componente hi-tech del prodotto, la base con LED e sensori, che va pulita a mano. Grazie alla succitata componente, la bottiglia terrà conto di quanta acqua berrà l’utente, e trasmetterà (in Bluetooth) le informazioni allo smartphone o all’Apple Watch, affinché vengano sincronizzate in Apple Health.

Installando la companion app “HidrateSpark Water Bottle”, sarà possibile personalizzare il motivo e i colori dell’illuminazione a LED proveniente dalla base circolare svitabile, e acquisire i dati da Apple Health relativi alla costituzione fisica e alle attività dell’utente e, da quel momento, potrà essere impostato un programma di idratazione, che ricorderà all’utente, mediante i LED, quando occorrerà attingere e per quanto alla bottiglia smart.

Da segnalare che, dall’Apple Watch, l’utente potrà anche inserire su Health quando dovesse bere ad altre bottiglie o fonti d’acqua, per rendere più completo il rapporto giornaliero. Il modello in questione, disponibile in nero o argento, costa 80 dollari.

Sempre privo di BPA è anche il secondo modello di bottiglia smart proposto da Apple, ovvero l’HidrateSpark PRO, realizzato in plastica Tritan, inodore e resistente alla rottura: di base contiene meno liquido, ovvero 0,71 litri ma, a parte il materiale e la capienza, ha le medesime specifiche del primo modello, rispetto al quale costa molto meno, appena 60 dollari. Le due bottiglie smart appena annunciate fanno compagnia, nella medesima sezione, ai “vecchi” modelli HidrateSpark STEEL (0,62 litri) e HidrateSpark 2 (0,59 litri) rispettivamente prezzati a 70 e 60 dollari.