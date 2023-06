Apple: i prodotti in arrivo nella prima metà del 2024

Apple è una delle aziende più innovative e influenti nel settore tecnologico, capace di lanciare sul mercato prodotti di successo che spaziano dagli smartphone ai computer, dai tablet ai visori per la realtà aumentata. Ma quali sono i piani di Apple per il futuro prossimo? Quali sono i dispositivi che vedremo nei prossimi mesi e anni? In questo recap cerchiamo di fare il punto della situazione, basandoci sulle indiscrezioni e le anticipazioni di fonti autorevoli come Bloomberg e HDblog.

Vision Pro: il visore per la realtà mista. Il primo prodotto che merita una menzione è il Vision Pro, il visore per la realtà mista che Apple ha presentato a giugno 2023, ma che non sarà disponibile fino alla primavera del 2024. Si tratta di un dispositivo rivoluzionario, che combina la realtà aumentata e la realtà virtuale, offrendo un’esperienza immersiva e coinvolgente. Il Vision Pro ha uno schermo da 8K per occhio, una fotocamera frontale che permette di mostrare agli altri gli occhi dell’utente, un sistema operativo dedicato chiamato visionOS e una serie di app native che sfruttano le potenzialità del visore. Tra queste ci sono app per il gaming, l’educazione, il fitness, il social networking e il divertimento. Il Vision Pro ha anche una funzione chiamata EyeSight, che consente di controllare il dispositivo con lo sguardo e di interagire con gli oggetti virtuali. Il visore ha un design elegante e leggero, ma anche un prezzo elevato: si parla di circa 3000 euro. Ma il Vision Pro non è l’unico progetto di Apple nel campo della realtà mista.

Secondo Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, Apple starebbe già lavorando alla seconda generazione del visore, che dovrebbe essere più sottile e performante, e a un visore di fascia bassa, più economico e accessibile, che potrebbe essere lanciato nel 2025.

iPhone 15: il nuovo smartphone di punta. Un altro prodotto che attira sempre l’attenzione dei consumatori è l’iPhone, lo smartphone di punta di Apple. La prossima generazione, l’iPhone 15, dovrebbe essere presentata a settembre 2024, seguendo il consueto ciclo annuale di rinnovamento. Le novità previste per l’iPhone 15 sono molte e interessanti. Innanzitutto, si parla di un cambio di tecnologia per il processore A17 Bionic, che dovrebbe passare da un processo produttivo a 3 nanometri a uno a 2 nanometri, garantendo maggiori prestazioni e minor consumo energetico. Inoltre, l’iPhone 15 dovrebbe avere uno schermo OLED da 120 Hz con notch ridotto, una fotocamera posteriore con sensore LiDAR per la realtà aumentata e zoom ottico migliorato, una batteria più capiente e una ricarica wireless più veloce. Infine, l’iPhone 15 potrebbe introdurre il supporto alla rete 6G, la nuova generazione di connettività mobile che promette velocità e latenza ancora più elevate.

iPad Pro e iPad Air: i tablet si rinnovano. Anche i tablet di Apple si preparano a ricevere degli aggiornamenti significativi. Gli iPad Pro, i modelli più avanzati e potenti della gamma, dovrebbero essere rinnovati nella prima metà del 2024 con schermi OLED da 11 e 12.9 pollici. Questa tecnologia offre vantaggi in termini di contrasto, colori e angoli di visione rispetto agli attuali schermi LCD con retroilluminazione mini-LED. Gli iPad Pro dovrebbero anche avere un processore M2, una versione ottimizzata del chip M1 che equipaggia i Mac e gli iPad Pro attuali, e una fotocamera posteriore con sensore LiDAR per la realtà aumentata.

Un nuovo iPad Air dovrebbe essere lanciato nello stesso periodo, per sostituire l’attuale modello basato sul chip M1. Il nuovo iPad Air dovrebbe avere uno schermo da 10.9 pollici con notch e Face ID, un processore A16 Bionic, una fotocamera posteriore da 12 megapixel e una fotocamera frontale da 7 megapixel. Il prezzo dovrebbe essere di circa 600 euro. MacBook Pro e iMac: i computer con M3I computer di Apple sono stati tra i primi a beneficiare della transizione ai processori ARM, che ha portato alla nascita dei chip M1, M1 Pro e M1 Max. Questi chip offrono prestazioni elevate, basso consumo energetico e compatibilità con le app per iOS e iPadOS.

Ma Apple non si ferma qui e sta già lavorando alla prossima generazione di processori, il chip M3, che dovrebbe essere presentato nella prima metà del 2024. Il chip M3 dovrebbe avere una frequenza di clock più alta, una maggiore quantità di memoria e una migliore grafica integrata rispetto al chip M1. Il chip M3 dovrebbe equipaggiare i nuovi MacBook Pro da 13, 14 e 16 pollici e i nuovi iMac da 24 e 30 pollici. Questi computer dovrebbero avere anche un design rinnovato, con cornici più sottili, colori vivaci e porte USB-C Thunderbolt 4.Apple Watch Series 9: l’orologio intelligente si evolve.

L’ultimo prodotto che vogliamo citare è l’Apple Watch Series 9, l’orologio intelligente di Apple che dovrebbe essere presentato a settembre 2024. L’Apple Watch Series 9 dovrebbe avere un design simile a quello dell’attuale Series 8, ma con alcune novità. Innanzitutto, si parla di un sensore di temperatura corporea, che potrebbe essere utile per monitorare la salute dell’utente e rilevare eventuali febbri o infezioni. Inoltre, l’Apple Watch Series 9 dovrebbe avere una batteria più duratura, una ricarica wireless più veloce e un processore S7 più potente. Infine, Apple potrebbe lanciare anche una versione aggiornata dell’Apple Watch Ultra, il modello più robusto e resistente della gamma, pensato per gli sportivi e gli avventurieri. Questi sono solo alcuni dei prodotti che Apple ha in serbo per i suoi fan nella prima metà del 2024. Ovviamente, si tratta di indiscrezioni e previsioni che potrebbero cambiare o essere smentite nei prossimi mesi. Ma una cosa è certa: Apple non smette mai di stupire e innovare.