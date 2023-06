Apple brevetta un auricolare AR/VR simile a JioDive

Apple ha depositato un nuovo brevetto che mostra un auricolare AR/VR compatibile con iPhone e dotato di un design simile a JioDive, il dispositivo indossabile di Reliance Jio.

Il brevetto, intitolato “Head-mounted display with adjustable opacity for augmented reality“, descrive un sistema in cui l’utente può collegare il proprio smartphone all’auricolare tramite una porta USB-C o un connettore magnetico. L’auricolare avrebbe due schermi OLED trasparenti che possono mostrare immagini in realtà aumentata o virtuale, a seconda della modalità scelta dall’utente. L’auricolare avrebbe anche una serie di sensori, tra cui una fotocamera frontale, un giroscopio, un accelerometro e un sensore di prossimità, per rilevare l’ambiente circostante e il movimento della testa dell’utente.

Inoltre, l’auricolare avrebbe una funzione di opacità regolabile, che permetterebbe all’utente di modificare il livello di trasparenza degli schermi OLED per adattarsi alle diverse situazioni. Ad esempio, l’utente potrebbe rendere gli schermi più opachi per immergersi in una realtà virtuale, o più trasparenti per vedere il mondo reale attraverso la realtà aumentata.

Il design dell’auricolare mostrato nel brevetto ricorda quello di JioDive, il dispositivo AR/VR lanciato da Reliance Jio nel 2019. JioDive è un auricolare leggero e portatile che si collega allo smartphone dell’utente tramite una porta USB-C e offre un’esperienza immersiva in realtà aumentata o virtuale. JioDive ha anche due schermi OLED trasparenti e una fotocamera frontale, oltre a una batteria integrata e un altoparlante. JioDive è compatibile con le app AR/VR di Jio, come JioCinema, JioTV e JioGames.Non è chiaro se il brevetto di Apple sia effettivamente correlato al suo progetto di auricolare AR/VR, che secondo i rumor sarebbe in fase di sviluppo da anni.

Si dice che Apple stia lavorando su due dispositivi diversi: uno chiamato Apple Glass, che sarebbe un paio di occhiali intelligenti con funzionalità AR, e uno chiamato Apple VR, che sarebbe un auricolare VR più voluminoso e potente. Secondo alcune fonti, Apple Glass potrebbe essere lanciato nel 2022, mentre Apple VR potrebbe arrivare nel 2023.Apple non ha ancora confermato né smentito le voci sul suo ingresso nel mercato degli auricolari AR/VR, ma il suo CEO Tim Cook ha espresso più volte il suo entusiasmo per la realtà aumentata come tecnologia rivoluzionaria.

In una recente intervista con Kara Swisher del New York Times, Cook ha detto che la realtà aumentata “amplifica l’essere umano” e che “può essere usata per molte cose positive“. Cook ha anche suggerito che la realtà aumentata potrebbe essere integrata in altri prodotti Apple, come l’Apple Watch o l’iPhone.