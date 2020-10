Apple abbandona il progetto AirPower, per la seconda volta

Alcuni di voi probabilmente avranno sentito parlare del progetto AirPower. Per chi non ne fosse a conoscenza, AirPower non è altro che un caricatore wireless pensato da Apple per caricare vari dispositivi (anche molto diversi come un iPhone ed un Apple Watch) su uno stesso tappetino di ricarica e senza preoccuparsi del posizionamento dei dispositivi. Già in passato l’azienda della mela ha abbandonato il progetto ritenendolo, senza troppi giri di parole, non all’altezza dei propri standard.

In questi ultimi tempi, però, sono circolate voci circa un upgrade dell’AirPower che sarebbe stato lanciato nel corso del 2021. Sembrava, quindi, che Apple avesse risolto i problemi di tale dispositivo (dovuti principalmente al surriscaldamento, data la presenza di un numero consistente di bobine di ricarica), ma la realtà dei fatti potrebbe essere molto diversa.

Apple non avrebbe ancora risolto i problemi di AirPower, secondo Jon Prosser

Stando a Jon Prosser, un noto leaker esperto del settore, pare che l’AirPower di seconda generazione non vedrà mai la luce nel 2021. In un tweet del noto leaker non si lascia troppo spazio a dubbi: tutti i prototipi di AirPower sembrerebbero essere cancellati e non vedranno mai la luce in futuro. Ricordiamo che, qualora tale notizia fosse confermata, si tratterebbe della seconda rinuncia per Apple, la quale riterrebbe il proprio dispositivo non adatto (di nuovo) agli alti standard di qualità dell’azienda della mela.

Proprio in questi ultimi risiederebbe l’infattibilità del progetto: anche la nuova versione di AirPower avrebbe ancora dei problemi a caricare i vari dispositivi appoggiati sopra di esso, nonostante Apple abbia adottato delle strategie per mitigarli (ma ciò non sarebbe stato sufficiente).

A questo punto, però, verrebbe da pensare che il “reale” successore di AirPower sia MagSafe, tecnologia ri-presentata unitamente ad iPhone 12. Ricordiamo che MagSafe è una tecnologia che viene dai portatili MacBook per la loro ricarica: mediante un sistema di magneti, incorporato in una serie di custodie e caricatori appositamente progettati, tale dispositivo riesce a caricare un iPhone (o un altro device) via wireless. Basti pensare che MagSafe Duo potrà caricare un iPhone ed un Apple Watch assieme e, a conti fatti, non si tratta di un’idea così lontana dal defunto AirPower.