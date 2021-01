Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro: ufficiali con cancellazione attiva del rumore

In occasione del CES 2021 in edizione all-digital, il gruppo cinese Anker, per nulla intenzionato a sottrarsi al contronto nel sempre più affollato panorama degli auricolari senza fili, ha annunciato – in capo al marchio Soundcore dedicato all’audio – il nuovo paio di auricolari tws Anker SoundCore Liberty Air 2 Pro.

I Liberty Air 2 Pro, con stanghetta di posizionamento in stile AirPods di Apple, puntano alla comodità e all’isolamento passivo dai rumori attraverso 9 set di gommini siliconici, che vanno dalla misure XXXS allaXL passando per la L +: in tal modo assicurano una vestibilità calibrata sulla persona, con la personalizzazione che potrà essere eseguita anche per altre vie, una delle quali rappresentata dalle varie nuance disponibili (ben 4: Onyx Black, Crystal Pink, Sapphire Blue , Titanium White). Se ancora non bastasse, attraverso la companion app Soundcore sarà possibile impostare manualmente l’equalizzatore, od ottenere un profilo EQ personalizzato dalla funzione HearID 2.0 che, ipso facto, analizzerà gli schemi d’ascolto dell’utente.

Impermeabili IPX4, gli auricolari Liberty Air 2 Pro impiegano i PureNote Driver da 11 mm per erogare sonorità naturali e distinte su tutte le frequenze, mentre l’integrazione di 6 microfoni (3 per unità) rendono possibile la cancellazione attiva del rumore, settabile secondo 3 diversi contesti, transport per chi viaggia, indoor per chi sta a casa e non voglia essere disturbato dalle voci delle altre persone, e outdoor contro i tipici rumori della città. Immancabile, per sicurezza e comodità, dato che permette anche di parlare con chi sta vicino senza sfilare gli auricolari, è presente una funzione di ascolto ambientale, regolabile secondo due livelli (completamente trasparente e modalità voce)..

Il collegamento con la sorgente audio, nei Liberty Air 2 Pro di Soundcore by Anker, avviene mediante il Bluetooth 5.0: all’esterno, le due unità palesano superfici touch per il controllo della musica, delle chiamate, del volume, per disattivare/attivare l’ANC, e fare ricorso agli assistenti vocali (sin da ora Siri, e in futuro anche altri). Passando al fattore autonomia, i nuovi earable cinesi offrono 6 ore di operatività ad ANC acceso, o 7 se spento, con un totale che sale rispettivamente a 21 e 26 grazie alla custodia, caricabile via Type-C o in wireless Qi, che mette a disposizione degli auricolari la ricarica rapida (Anker Fast charging: 2 ore extra dopo 10 minuti di giacenza nella custodia).

Con disponibilità effettiva da sabato, gli auricolari Soundcore Liberty Air 2 Pro possono essere già acquistati presso lo store ufficiale del brand, o su Amazon (anche in Italia), al prezzo di 129,99 euro.