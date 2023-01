Anker: al CES 2023 con accessori, robot pulenti, videocamere di sicurezza e stampanti 3D

Ascolta questo articolo

Nel corso del CES 2023, il brand cinese Anker ha presentato, direttamente o rifacendosi ai suoi sotto-brand, diversi prodotti, tra cui anche alcuni dedicati alla domotica, senza scordare i suoi tradizionali e diffusissimi accessori.

RoboVac eufy Clean X9 Pro (899 euro) è un robot aspirapolvere a marchio Eufy capace di aspirare e lavare il pavimento: in quest’ultimo caso mette a disposizione un accessorio mop che può sollevarsi di 1,35 cm per non bagnare i tappeti. A muoverlo è un motore a doppia turbina Twin Turbo, che assicura una pressione dinamica costante e una potenza di ben 5.500 Pa. Per il resto, il prodotto usa l’intelligenza artificiale per riconoscere gli ostacoli e sensori 3D ToF per mappare la casa. La sua stazione di ricarica provvede anche a pulirlo e asciugarlo.

Dopo l’esordio su Kickstarter è pronta per il commercio (849 euro) la stampante 3D AnkerMake M5 che punta molto sulla velocità. In tempo per l’estate arriverà il modulo AnkerMake V6 Color Engine che avrà spazio per filamenti di ben 6 colori diversi usabili nello stesso progetto, capace di impiegare anche materiali, come il PVA, solubili in acqua.

AnkerWork M650 (Marzo, 269,99 euro) è un microfono con base di ricarica e gestione via display touchscreen. Del tipo a clip con trasmissione wireless ha la cancellazione del rumore e grazie a un sistema a due vie permette di registrare due fonti in contemporanea, stoccando 7 ore di registrazione nella memoria interna. La sua batteria gli regala, dopo una ricarica piena in 90 minuti, 15 ore di funzionamento. Passando alla sicurezza, si incontrano le videocamere di sorveglianza eufy Security T84A1 Wired Wall Light e T81A0 Solar Wall Light.

Entrambe offrono una risoluzione 2K, riflettori luminosi, la visione notturna, e l’archiviazione locale. In tandem col kit Homebase 3 offrono uno storage espandibile fino a 16 TB, e il riconoscimento con una precisione del 99% dei volti e il rilevamento di veicoli e animali. La differenza è che il primo modello va collocato accanto all’ingresso interno di casa, mentre la seconda versione, autonoma grazie al pannello solare, può essere messa presso un ingresso esterno o la porta del garage.

Sono poi stati presentati da Anker altri prodotti. L’Anker 551 USB-C Hub 8-in-1 permette il collegamento via HDMI a un display sino al 4K a 60 Hz e mette a disposizione due USB Type-A per i dati, una porta AUX 3 da 0,5 mm, una USB Type-C con Power Delivery, e uno slot per le schede di memoria microSD ed SD.

Anker 647 è una stazione per la ricarica rapida (Power Delivery 3.0 da 100W) di smartphone e portatili, attraverso tre USB Type-C e una USB Type-A, dotata anche di sei porte CA. Chiude l’assortimento l’Anker 675 USB-C Docking Station (Marzo, 299,99 euro), un hub all-in-one che solleva lo schermo che vi si poggia sopra, permette di organizzare i cavi sulla scrivania e offre diverse porte. Con queste ultime si possono caricare due portatili (a 100 W e 45 W), ma si può anche collegare un monitor a 4K a 60 Hz e ottenere una velocità di trasferimento dati di 10 Gbps. Da notare che il prodotto supporta financo la ricarica wireless.