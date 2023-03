Amazon: tante novità per le smart tv proprietarie con Fire TV

La giornata odierna, carichi di annunci in quota Amazon, non accenna a esaurirsi, col gigante di Seattle che, dopo aver ufficializzato la chiusura del noto sito di recensioni fotografiche DPReview e aver reso noto l’estensione del progetto Amazon One, che permette di usare il proprio palmo della mano per pagare e vedersi riconosciuta la carta fedeltà, ha comunicato anche le sue iniziative in ambito smart TV.

Come noto, Amazon non realizza solo chiavette per smartizzare le TV ma, con brand proprio o grazie a produttori di terze parti, realizza vere e proprie tv intelligenti con tanto di sistema operativo Fire TV. Tali apparecchi non sono distribuiti in Italia, anche se non dovrebbe mancare molto visto che il colosso del commercio elettronico ha reso noto che porterà le sue smart tv in più paesi, tra cui Messico, Regno Unito e Germania. In merito ai modelli, sono poi arrivati due corposi annunci.

La serie premium delle TV di Amazon, le Omni QLED, ha meritato il primo riferimento. Tale serie offre quella che Amazon chiama un’Ambient Experience: in pratica le tv sono uno schermo sempre acceso, che può mostrare gallerie d’immagini, calendari, promemoria, e fare da hub per la domotica compatibile. Come qualità visiva, la serie si colloca un pelino sotto rivali del calibro di LG e Samsung ma, in compenso, per chi non voglia far ricorso a un soundbar, ci si può accontentare degli altoparlanti integrati. Da notare che vi è anche la funzione, disattivabile, che permette di accendere la TV qualora venga rilevata la presenza dell’utente nella stanza.

Prima, tale serie comprendeva solo i modelli da 65 e 75 pollici ma ora si è arricchita anche delle diagonali da 43, 50 e 55 pollici, a partire negli USA dall’11 Maggio principiando da un prezzo di 449,99 dollari. Oltre a tale novità, vi è stato poi l’esordio della nuova serie Fire TV 2, adatta per chi vive in piccoli appartamenti, dormitori, o cerchi una smart tv economica per la camera da letto o il salotto.

In questo caso le diagonali sono da 32 pollici con risoluzione HD e da 40 pollici con risoluzione FullHD: al di là delle differenze nel polliciaggio e nella risoluzione, ambedue i modelli supportano il Dolby Digital e l’alta gamma dinamica (HDR10, HLG). In più, sono presenti con i nuovi modelli il consueto telecomando già noto per gli usa gli stick di Amazon, e l’assistenza di Alexa. Si parte in questi casi da 199,99 dollari per il modello più piccolo, con quello più grande che viene a costare 249,99 dollari.