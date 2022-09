Amazon event: ufficiali i nuovi Echo, Ring, Blink, il sensore di sonno Halo e il robot Astro aggiornato

Ascolta questo articolo

All’evento annuale di Amazon dedicato all’hardware, oltre al Kindle Scribe, vi è stato spazio per diversi dispositivi dedicati alla domotica e all’automazione, con i marchi Echo, Halo, Ring, Blink e Astro sugli scudi.

Tra i dispositivi Echo, hanno fatto la loro comparsa sul palco i modelli Echo Dot, Echo Dot con Clock, Echo Dot Kids, Echo Studio, Echo Auto ed Echo Studio. I nuovi Echo Dot (59.99 euro, nei colori Blu notte, Antracite e Bianco ghiaccio) e Echo Dot con Orologio (69.99 euro, nei colori Bianco ghiaccio e Azzurro tenue), sempre con design sferico, godono di nuovi sensori: grazie a quello per la temperatura, via Alexa, è possibile impostare una routine per avviare il condizionatore raggiunta una specifica temperatura. Grazie all’accelerometro sono supportare nuove gesture, come il toccarne il capo per chiudere una chiamata, spegnere un timer, sospendere o riavviare un audio in riproduzione. A proposito di quest’ultimo campo, in ragione di un altoparlante full-range a elevata escursione, i bassi sono due volte più profondi che nella generazione precedente. Da segnalare che, essendo integrato un dispositivo Eero, il prodotto può fungere da extender Wi-Fi per migliorare la connessione di casa

Nel modello con orologio, la presenza di un migliorato display a elevata densità (5×21 punti) permette di mostrare, anche in modo più chiaro, più informazioni tra cui, oltre all’ora, l’esito di un calcolo, il meteo, il nome di un cantante o il nome di una canzone. Echo Dot Kids (59.99 dollari negli USA), con un anno di abbonamento a Amazon Kids+ (canzoni, video, giochi, libri ad hoc), ora ha anche i design a drago e gufo.

Il nuovo Echo Studio (199 euro, in Antracite e Bianco ghiaccio) conserva il supporto verso gli standard Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio, ma aggiunge un audio migliore grazie a una tecnologia di estensione della gamma di frequenza (bassi più profondi e corposi, medi più nitidi) e alla tecnologia di elaborazione dell’audio spaziale (palcoscenico sonoro avvolgente a imitazione di un impianto hi-fi, con maggior centralità per le performance vocali).

Rinnovato nel design (rivestimento in tessuto, regolatore del volume più spesso e meno largo), il nuovo Echo Auto (54.99 dollari negli USA) ha opzioni di montaggio flessibili (supporto adesivo) e permette, grazie ai cinque microfoni che superano i rumori della strada o del motore, di usare Alexa per effettuare chiamate, ottenere indicazioni stradali in vivavoce, chiamare i soccorsi, o per ascoltare della musica.

Da notare che, sui dispositivi Echo Show, arriva la funzionalità “Shop the look” in base al quale, nel vedere una maglietta in un’immagine, è possibile chiedere di mostrare quel capo, col dispositivo che, in parte, ovviamente, attingerà al catalogo di Amazon.

Cambiando gamma di prodotti, si arriva all’Halo Rise (entro fine anno, negli USA, a 139,99 dollari, con 6 mesi di abbonamento ad Halo) che è un rilevatore di sonno da comodino, capace di rilevare i movimento notturni, i pattern della respirazione, addestrato a riconoscere le varie fasi del sonno (con un report comprensivo di punteggio del sonno poi consultabile su un Echo Show o sull’app Alexa), predisposto anche per misurare la luminosità, l’umidità e la temperatura della stanza: appresi i modelli di sonno dell’utente, interfacciandosi con la sua luce a LED può svegliare gradatamente l’utente nel momento più opportuno.

In quota ring, arrivano i prodotti Ring Spotlight Cam Pro (pre-roll a colori, rilevamento del movimento 3D con avvisi sul telefono, vista a volo d’uccello: 229 dollari per la versione plug-in e a batteria), Spotlight Cam Pro Solar (249 dollari) e Spotlight Cam Plus (rivisto nel design e con più opzioni di alimentazione, solare, cablata, plug-in e batteria, 199 dollari).

La Blink Wired Floodlight Camera (99 dollari) segna l’esordio tra i prodotti Blink della prima telecamera cablata che, proprio per questo, ha luci potenziate a 2600 lumen (i vs i 700 del modello a batteria): tra le feature figura anche il rilevamento delle persone. Grazie all’accessorio Blink Mini Pan Tilt (29 dollari), sarà possibile, anche per le altre videocamere del brand Blink, ottenere un campo visivo a 360°.

Anche il robot Astro di Amazon ha ottenuto migliorie: ora rileva gli animali domestici e permette ai padroni di tenerli sotto controllo e sa controllare se le porte siano aperte: grazie al connubio tra Ring e la funzione Virtual Guard + di Astro è possibile allertare gli agenti di sicurezza virtuali delle imprese o gli operatori sanitari se nota che è aperto un armadietto dei medicinali.