Amazon 4Star arriverà (finalmente) in Italia: manca solo il comunicato ufficiale

Di certo, Amazon è il più grande rappresentante dell’e-commerce in tutto il mondo (e in pochi contesteranno tale affermazione). Non stiamo ad elencare tutti i vari fattori che hanno, di certo, contribuito a raggiungere un traguardo così importante per l’azienda (che si sintetizzano tutti in un’ottima qualità del servizio stesso) e che hanno dato man forte al settore dell’e-commerce in generale, al quale si stanno affidando anche realtà più piccole.

La voglia di sperimentare, però, sembra che non manchi nemmeno a questi colossi multinazionali. Oltre al commercio online, infatti, Amazon ha tentato più volte di addentare anche il settore del commercio tradizionale, mediante negozi fisici. Alcuni esempi possono essere gli Amazon Books ed i pop-up store (come quello aperto per pochi giorni in occasione del Black Friday) e gli Amazon 4Star che, fino ad oggi, sono stati un’esclusiva degli Stati Uniti d’America.

Ebbene, sembra che proprio questo stia per cambiare. Stando ad alcune indiscrezioni che stanno circolando in rete, sembra che la società sia intenzionata ad aprire un negozio Amazon 4Star anche a Milano. Starebbero circolando anche delle voci che accreditino il mese di Aprile come candidato per l’apertura del punto vendita. Ricordiamo, poi, che differentemente dai pop-up store (dove si possono solo vedere gli articoli), in un Amazon 4Star è anche possibile acquistare i prodotti presenti.

In particolare, in un Amazon 4Star si trovano solo i prodotti migliori disponibili sul noto portale web (nel dettaglio, proprio come recita il nome, solo i prodotti con 4 stelle possono entrare in uno di questi punti vendita). L’assortimento, quindi, può cambiare nel corso del tempo a seconda di vari fattori, ma la qualità del prodotto resta il primo requisito richiesto. I prodotti sono divisi per categoria merceologica, e sono presenti anche alcune promozioni dedicate agli iscritti ad Amazon Prime.

Ricordiamo, infine, che tale apertura è pronosticata da sole indiscrezioni. Almeno per adesso non è presente alcun comunicato ufficiale in grado di confermare (o smentire) tale mossa del colosso dell’e-commerce. Sarà necessario attendere un po’ di tempo, quindi, affinchèé si delinei meglio la questione.