Amazfit Cheetah e Cheetah Pro: gli smartwatch per i runner con GPS e AI

Amazfit, il brand di Zepp Health specializzato in dispositivi indossabili, ha lanciato due nuovi smartwatch pensati per i runner e gli appassionati di fitness: si tratta di Amazfit Cheetah e Cheetah Pro, due modelli che si distinguono per il design rotondo, la tecnologia GPS avanzata e le funzioni di coaching basate sull’intelligenza artificiale.

Amazfit Cheetah e Cheetah Pro sono dotati di un display AMOLED HD con luminosità massima di 1.000 nits, che garantisce una buona visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Lo schermo è protetto da un vetro temperato con rivestimento antigraffio e ha una dimensione di 1,39 pollici per il modello Cheetah e di 1,45 pollici per il modello Pro. La differenza principale tra i due smartwatch riguarda i materiali della scocca e del cinturino: il Cheetah ha una scocca in polimero rinforzato con fibra e un cinturino in silicone, mentre il Cheetah Pro ha una scocca in lega di titanio e un cinturino in nylon.

Entrambi i modelli hanno un pulsante laterale e una corona per accedere alle funzioni. La batteria integrata ha una capacità di 440 mAh e garantisce un’autonomia fino a 14 giorni in modalità normale e fino a 35 ore con il GPS attivo.

Gli smartwatch sono resistenti all’acqua fino a 5 atmosfere e supportano il sistema operativo Zepp OS 2.0, che integra l’assistente vocale Amazon Alexa e offre un ecosistema con oltre 100 applicazioni. Il punto di forza degli Amazfit Cheetah e Cheetah Pro è la funzione AI Coaching pensata per la corsa, che offre una guida personalizzata agli allenamenti basata sul livello attuale, sugli obiettivi e sulle prestazioni dell’utente. Gli smartwatch sfruttano la tecnologia GPS MaxTrack, che consente di ricevere quasi il 100% dei segnali satellitari grazie all’antenna GPS a doppia banda (L1+L5) a polarizzazione circolare. In questo modo, si ottiene una tracciatura precisa della corsa anche in presenza di ostacoli come edifici alti o alberi.

Gli smartwatch offrono anche mappe offline con navigazione del percorso, possibilità di collegamento a una fascia cardio, funzione gara per sfidare sé stessi o un determinato ritmo e chatbot AI integrato nell’app Zepp, che risponde alle domande degli utenti sullo sport tramite testo o voce. Gli Amazfit Cheetah e Cheetah Pro monitorano anche la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il sonno, lo stress, il VO2 Max e supportano più di 150 modalità sportive, tra cui corsa all’aperto, tapis roulant, triathlon e altre.

Gli smartwatch permettono inoltre di condividere le sessioni di corsa e sincronizzare i dati con servizi come Adidas Running, Strava, Komot, Relive, Google Fit e Apple Health. Amazfit Cheetah (Round) è disponibile nella colorazione Speedster Grey al prezzo consigliato di 229,90 euro, mentre Amazfit Cheetah Pro è disponibile nella colorazione Run Track Black al prezzo consigliato di 299,90 euro. Entrambi gli smartwatch sono acquistabili sul sito ufficiale di Amazfit o presso i principali rivenditori. Con l’acquisto sul sito ufficiale si ricevono in omaggio gli auricolari Powerbuds.