Alfawise I7E: smartband con 7 giorni d’autonomia ed ECG per rilevare la fibrillazione atriale

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Sinceramente, non so quanto possa essere accurata la Alfawise I7E: ne ho una simile, più o meno dello stesso prezzo, sempre cinese, che rileva discretamente bene la pressione, anche se ha assai meno funzioni basate sull'analisi dei dati. Sarà riuscito il modello esposto in sede di articolo ad intervenire proprio in quest'ambito per dedurre una problematica così seria? Sarebbe davvero utile poterlo sperimentare manu propria, benché - per ora - i relativi commenti presenti in Rete sembrano essere promettenti, e positivi.