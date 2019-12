Alexa non ha funzionato correttamente il 26 Dicembre: ecco perchè

In questi ultimi tempi abbiamo potuto prendere confidenza con gli assistenti virtuali. Per chi non sapesse di cosa stessimo parlando, un assistente virtuale non è altro che un particolare software progettato appositamente per rispondere alle domande degli utenti. In poche parole, si rivolge una domanda specifica all’assistente (ad esempio, “che tempo fa oggi?”) ed esso fornirà una risposta, il più possibile inerente alla domanda.

Tuttavia, dato che si tratta di software, può capitare che essi non riescano a funzionare correttamente. Può capitare che non siano in grado di comprendere per bene la domanda, oppure che non riescono a trovare una risposta adatta ad essa. Qualche volta, sebbene ciò accada più di rado, non riescono a funzionare in nessun modo ed un problema di questo tipo sarebbe capitato proprio ad Alexa di Amazon.

Alexa non riesce a connettersi alle reti Wi-Fi, il problema è di Amazon?

Nella giornata del 26 Dicembre, in occasione della festività di Santo Stefano, il noto assistente virtuale di Amazon non avrebbe funzionato a dovere. Nella maggior parte dei casi i dispositivi Echo avrebbero riscontrato delle difficoltà di connessione alla propria rete Wi-Fi e, di conseguenza, l’intero assistente virtuale non sarebbe stato in grado di soddisfare alcuna richiesta dell’utente. Ricordiamo, infatti, che Alexa deve essere costantemente connessa ad Internet per funzionare correttamente.

Si è trattato però di un ‘malfunzionamento a tratti‘. È capitato che le richieste fossero a volte risolte correttamente mentre altre volte l’assistente non ha dato alcuna risposta. Insomma, il grado di malfunzionamento dipende da utente a utente e, di conseguenza, non è nemmeno detto che la colpa sia di Amazon. È probabile, infatti, che i problemi siano stati causati anche da un temporaneo malfunzionamento della rete del proprio operatore, magari considerando l’alto flusso di traffico dati tipico delle festività.

Da parte di Amazon, almeno per il momento, non è giunta alcuna risposta su quanto accaduto. Del resto, se si analizza il portale DownDetector, è evidente che sia successo qualcosa, dato il buon numero di segnalazioni: in ogni caso, esse non sarebbero sufficienti a far presupporre un down totale del servizio.