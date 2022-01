Al CES 2022 da Eve la videocamera smart Outdoor Cam e le tende smart con HomeKit

Al WWDC 2019, Apple presentò il sistema HomeKit, che assicurava la crittografia end-to-end nelle comunicazioni con campanelli e videocamere di sicurezza smart e che sfruttava le risorse locali dei dispositivi Apple per effettuare il riconoscimento di persone, animali, e cose. In vista del CES 2022, la teutonica Eve, ex Elgato Systems, ha implementato proprio l’HomeKit di Apple nella sua nuova videocamera securtiva Eve Outdoor Cam.

Realizzata in metallo, con bordi arrotondati, in un colore nero che davanti cede parzialmente spazio al bianco, la Eve Outdoot Cam (170 x 65 x 76 mm) è adatta agli esterni grazie alla certificazione d’impermeabilità IP55 ed all’impiego di un potente e proprietario fascio luminoso: unico neo in tal senso è il fatto che non funzioni a batteria o con carica solare, ma necessiti di un’alimentazione cablata (AC 100-240V).

Tecnicamente, la Eve Outdoor Cam riprende a 1080p@24fps con trasmissione in Wi-Fi n monobanda (2.4 GHz) secondo il codec di compressione H.264: montata su una cerniera regolabile a 3 assi, garantisce un campo visivo di 157° e permette anche la visione notturna, tramite quegli stessi infrarossi usati anche per rilevare automaticamente, a 9 metri di distanza, entro un campo di 100°, montata a 2.5 metri di altezza, il movimento (con annesso notifica inviata immediatamente in caso di movimenti sospetti).

Dotata di un LED di stato, la videocamera Eve Outdoor Cam conserva le registrazioni, ovviamente del tutto crittografate, per 10 giorni, permettendo di visualizzarle dai propri dispositivi Apple (Mac, iPad, iPhone) via app Apple Home: perché ciò avvenga, però, è necessario disporre di un piano d’abbonamento all’iCloud+ di Apple, con quello da 50 GB indicato per una videocamera, quello da 200 GB per 5 videocamere e, per un numero illimitato delle stesse, il piano da 2 TB (senza per altro preoccuparsi che le registrazioni saturino lo spazio, visto che lo stesso non le conteggia).

La videocamera smart di sicurezza Eve Outdoor Cam, dopo l’esibizione al CES 2022, sarà in vendita dal prossimo 5 Aprile, al prezzo di 249.95 dollari, prima su Amazon e nel negozio online ufficiale, e in seconda battuta negli Apple Store.

Sempre da Eve, ma realizzate con Coulisse, con prezzi che dipenderanno da dimensioni e tessuti scelti, arriveranno sul mercato anche le tende smart (ma senza dipendenza dal cloud) motorizzate (a rullo, con batteria caricabile in Type-C) MotionBlinds, facili da configurare (previa scansone con l’iPhone del codice di setup HomeKit), integrabile nella rete mesh peer-to-peer Thread mediante Apple TV 4K e HomePod mini.