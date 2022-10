Ajax annuncia soluzioni hi-tech per la domotica dedicate alla sicurezza

Ascolta questo articolo

Attivo nel campo della sicurezza ambientale e della domotica, il brand ucraino Ajax, che di recente ha incrementato la produzione del 30% nel nostro paese, ha presentato diverse soluzioni per incrementare la sicurezza tra le mura domestiche, anche attraverso strumenti per la gestione da remoto delle luci di casa e della valvola dell’acqua.

Destinato ad arrivare sul mercato entro fine anno, il LifeQuality può essere poggiato su un tavolo, ma anche montato, a parete o sul soffitto: autonomo per 3 anni, è un dispositivo che integra sensori di livello medico, incaricati di rilevare il grado di umidità, la temperatura e il livello di anidride carbonica, CO2, in casa: collegato allo smartphone, dalla sua companion app (ridisegnata con caratteri migliorati, modalità scura, più rapido accesso ai dispositivi collegati, e l’arrivo di nuove funzioni, come gli scenari di temperatura, le foto scattate in relazione all’allarme di un sensore, e i codici di accesso per utenti non registrati) rende possibile consultare in qualsiasi momento sia la cronologia delle misurazioni che la situazione attuale del parametro colto dai sensori. In presenza, invece, toccandone il logo Ajax sul frontale, quest’ultimo assume colorazioni diverse, viola, rosso, giallo, atte a rappresentare il livello rilevato di CO2.

Sempre entro fine anno, arriva il LightSwitch, che è un pannello sensibile al tocco utile per controllare l’illuminazione di casa visto che, semplicemente poggiandovi la mano sopra, si accende la luce: lo stesso risultato si ottiene anche avvicinando la mano a 15 mm. Integrato col sistema di sicurezza, si possono scoraggiare eventuali intrusi programmando delle routine, o scenari di automazione, tal che a precisi orari si accendano le luci.

Ancora entro fine anno, autonoma per 3 anni, arriva la valvola WaterStop. Quest’ultima è un sistema formato da una valvola Bonomi per l’acqua e da un sistema di azionamento elettrico: in questo modo non solo dal dispositivo, ma anche in remoto dall’app, tramite il protocollo radio Jeweller (sino a 2.000 metri, 868,0-868,6 MHz di frequenza operativa, crittografia a blocchi dei dati), in pochi istanti è possibile chiudere l’acqua per evitare perdite e allagamenti.

Infine, la linea di rilevatori residenziali anti-incendio FireProtect 2, comprensiva di un rilevatore con un aggiuntivo sensore di monossido di carbonio (con batterie integrate o sostituibili), del rilevatore per l’aumento di temperatura termistore (sempre con pile integrate, da 10 anni di autonomia, o sostituibili, autonome per 7 anni), e della camera del fumo capace di distinguere il fumo dal vapor acqueo grazie a un sensore di tipo ottico a doppio spettro.