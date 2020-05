Air 1 Plus: ufficiali gli auricolari true wireless dal fascino svedese

A poche settimane dalla messa in campo dei nuovi auricolari senza fili Air 1 Go, eredi dei best buy Air 1, l’hardware house svedese Happy Plugs, leader nell’accessoristica hi-tech alla moda, ha presentato anche i nuovi Air 1 Plus, allestiti in ben 5 diverse nuance (nero, bianco, marmo bianco, oro rosa, oro) per una pratica adattabilità ai gusti personali, in tandem col proprio outfit.

Air 1 Plus, con la classica stanghettina di ancoraggio e i cuscinetti in-ear, dispongono del supporto alla connettività Bluetooth 5.1 (con gestione dei codec AAC, SBC, Qualcomm aptX, ma non all’aptX HD), per un pairing stabile, efficiente, immediato, anche a 10 metri di distanza: la presenza di microfoni con tecnologia Qualcomm CVC 8.0 assicura la riduzione del rumore, come nel caso del fruscio del vento, nel corso delle telefonate.

Dotati di batterie da 40 mAh per unità, gli auricolari Air 1 Plus assicurano 6.5 ore di riproduzione musicale, che arrivano a un totale di 40 (+185% rispetto al precedente modello) grazie alla batteria da 630 mAh presente nella custodia di ricarica, a sua volta rabboccabile energeticamente mediante una comune porticina microUSB Type-C: da segnalare, sempre in tema di autonomia, la facoltà del nuovo prodotto di Happy Plus di guadagnare un’ora e mezza (90 minuti) di riproduzione extra, grazie ad appena 10 minuti di ricarica rapida.

I controlli touch, predisposti sulle pareti di ambedue gli auricolari tws Air 1 Plus permettono di gestire la musica, di amministrare le telefonate, regolare il volume, ed anche di far ricorso a due dei principali concierge virtuali, rappresentati da Siri di Apple e Assistant di Google.

In pre-order sullo store ufficiale happyplugs.com/ dal 13 Maggio, con disponibilità effettiva e spedizioni global dal successivo 27, gli Air 1 Plus di Happy Plugs sono prezzati a 99.99 dollari negli USA (rapporto 1:1 in Europa, quindi a 99.99 euro), risultando più convenienti di 60 dollari rispetto agli AirPods di Apple, ma ponendosi in immediata competizione con i rivali sfornati dagli agguerriti e blasonati Cambridge Audio e JBL.