AG325QZN: ufficiale il nuovo monitor da gaming Agon by Aoc

Il brand taiwanese Aoc International ha annunciato all’interno della gamma Agon 5 il nuovo monitor da gioco AG325QZN adatto agli amanti degli eSports, ma anche a contesti da simulatori dedicati, e a configurazioni da divano.

Se gli sparatutto in prima persona indirizzano il gamer verso prodotti dalla piccola diagonale per concentrarsi meglio sull’azione, nell’AG325QZN la diagonale di 31,5 pollici offre una maggiore visione della scena e immersività, nei giochi di simulazione, di strategia (a turni e in tempo reale) e nei giochi di ruolo o di azione. Il pannello, di tipo Fast VA, ha una risoluzione QHD (2.560 x 1.440 pixel, 93 PPI) secondo un formato a 16:9. La retroilluminazione, a WLED, assicura buona visione dei dettagli.

Nello specifico, tale caratteristica porta a un contrasto di 3000:1 e a una luminosità di 400 nits, con la visibilità migliorata anche dall’adozione di un trattamento anti-riflesso. Considerando la frequenza di refresh rate, pari a 240 Hz, e il tempo di risposta, di 1 ms in GtG e di 0,5 in MPRT è facile ottenere un buon compromesso tra velocità dell’azione e livello del dettaglio, senza il pericolo che i pixel persistano troppo sullo schermo anche in considerazione del fatto che è possibile switchare tra vari preset per l’overdrive.

Certificato Freesync Premium, e Vesa Certified Display HDR 400, il monitor AG325QZN ha diverse connettività, tra cui due HDMI 2.0 con protezione HDCP 2.2, due DisplayPort 1.4, un jack da 3.5 mm per l’audio e un poker di USB.

Pur agganciabile a una parete via attacco VESA 100×100, questo monitor Agon AG325QZN di Aoc ha un sopporto (senza il quale misura 714 x 429 x 49 mm, per 8,5 kg di peso) che è ruotabile (90°), orientabile (da – 20 a + 20°), allungabile (a 150 mm), ma anche e inclinabile (da -5 a 23°) per un’ergonomia perfetta in favore del gamer e del luogo ove intenda giocare. Arriverà in Italia tra qualche giorno secondo un prezzo di 579,99 euro.