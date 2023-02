Addio cameraphone: Canon presenta due mirrorless ad hoc per i creators

Ascolta questo articolo

Il brand nipponico Canon ha annunciato due nuove fotocamere mirrorless, le Eos R8 ed Eos R50, adatte ai fotografi che vogliono ampliare la loro attrezzatura, a chi vuol passare dalle reflex digitali alle mirrorless e a chi usualmente, in quanto creativo mobile, si affida ai cameraphone per ottenere video e foto.

Il modello Eos R8 pesa meno di mezzo chilo (461 grammi) tanto da risultare la mirrorless full-frame più leggera di Canon e dispone delle connettività Wi-Fi per il trasferimento dei contenuti e Bluetooth per lo scatto remoto via applicazione. Monta un sensore full frame da 24,2 megapixel con ISO molto elevata (102.400) come sensibilità: ottiene riprese video in 4K a 60p e, ricorrendo all’oversampling, anche slow motion FullHD o in 6K a 1280 frame per secondo.

Non manca la possibilità di ottenere anche raffiche di 40 fotogrammi al secondo, come nei modelli di punta, anche se sfruttando l’otturatore elettronico: diversamente, la sua soluzione ibrida con una prima tendina elettronica e solo la seconda meccanica porta a scendere ai 6 fotogrammi per secondo.

Il processore supporta il tracking di volto, testa e occhi, come pure la messa a fuoco (che fa uso di algoritmi di intelligenza artificiale) veloce. Tecnicamente, è priva di stabilizzatore, fattore che rende necessario usare lenti IS: in compenso, si fa perdonare supportando il formato C-Log3 e montando sul retro un display articolato in vari angoli. In solo corpo, la fotocamera Canon Eos R8 costa 1.889,99 euro che salgono a 2.099,99 euro col kit che comprende anche l’obiettivo.

Eos R50 è compatta e leggera: monta un sensore APS-C da 24,2 megapixel. Il sistema di messa a fuoco fa sempre uso dell’intelligenza artificiale, il che permette di riconoscere “auto, moto, animali, persone” mentre la cattura dei video avviene in 4K a 30p e lo slow motion è in FullHD a 120 fps. La raffica qui è di 15 fps e, durante la registrazione, il display vari angle posteriore può mostrare una quadrettatura rossa REC durante la registrazione. Le connettività prevedono la Type-C, il Wi-Fi 5, ed il Bluetooth 4.2, mentre l’archiviazione avviene mediante schedine SD, SDHD, SDXC, UHS-I. Per l’autonomia, la batteria LP-E17 garantisce sino a 440 scatti. In versione solo corpo, la Canon Eos R50 costa 899,99, che salgono a 1.049,99 euro con l’obiettivo RF-S 18-45mm e il creator kit che comprende tripod e microfono.