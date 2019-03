Acute Angle AA B4: ecco il computer compatto triangolare (anche per il criptomining) che arreda la casa

Ad ormai un anno dal suo varo, arriva anche in Occidente, tramite l’importatore asiatico GearBest, il computer compatto Acute Angle AA B4, utilizzabile anche per minare criptomonete nel tempo libero, e per offire un buon supporto computazionale alla casa o allufficio, senza stonare con l’arredamento.

Realizzato da Acute Angle, società cinese attiva nel cloud, nella blochchain, e nel ramo delle criptovalute, il computer desktop Acute Angle AA B4 ha una scocca esteriormente con effetto legno, di forma triangolare (25.50 x 25.50 x 4.00 cm), non fosse per un angolo che, rimosso, ha permesso di collocare l’ingresso dell’alimentazione, una porta HDMI per connettere lo schermo, ed una delle tre porte USB 3.0 (le altre due sono sul davanti) di cui il terminale è dotato.

All’interno della scocca in alluminio, coadiuvato lato software da Windows 10, alloggiato in uno storage composito ma veloce (64 GB in eMMC e 128 GB in SSD), opera un processore quad-core (da 1.1 a 2.2 in Turbo Boost) Intel Celeron N3450 della generazione Apollo Lake, abbinato ad una GPU integrata Intel HD 500 GPU (con supporto al formato compresso H.264), ed a 8 GB di RAM ( LPDDR3) per il multi-tasking. Le connettività, oltre che dal jack da 3.5 mm e dalla porta RJ45 per la rete Gigabit Ethernet LAN, sono costituite dal Wi-Fi ac a doppia banda e dal Bluetooth 4.0.

Comprensivo di una batteria, da 240 mAh, il computer compatto Acute Angle AA B4 si avvale del protocollo collaborativo IPFS per beneficiare di servizi quali il content delivery network ed il cloud storage, e dello standard IaaS per incrementare le capacità operative e, di notte o nei weekend, minare criptovalute del calibro di Metakask, Imtoken, o Ethereum, senza eccessivo consumo energetico (15 W) e con un meccanismo di smaltimento del calore a ciclo integrato.

Abitualmente proposto a 200 euro, il computer compatto Acute Angle AA B4, valido anche come complemento smart d’arredo, è attualmente promozionato a 178 euro.