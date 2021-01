Acer tenta la strada degli auricolari true wireless con 3 modelli low cost

Reduce dagli annunci del CES 2021 e di BETT 2021, a carattere prevalentemente informatico, la taiwanese Acer si è cimentata in un campo abitualmente poco sondato, quello degli auricolari true wireless, annunciando, per ora in India, un modello “premium” sotto l’egida del marchio Gateway Inc (controllato dal 2007) e due iterazioni low cost, a marchio Acer.

Impermeabili IPX4 contro sudore e schizzi d’acqua, per l’uso anche outdoor, gli auricolari Gateway TWS GAHR012 (4.499 rupie, o 51 euro) sono redatti con una finitura vinilica lucida, nella sola colorazione bianca: le unità in-ear, terminanti con cuscinetti siliconici, e con steli à la AirPods, custodiscono driver da 9 mm (risposta in frequenza da 20Hz a 20KHz), oltre al chip per il Bluetooth 5.0 (profili A2DP, HSP AVRCP, HFP, 220 ms di latenza).

Dotati del classici controlli touch, per le chiamate, la gestione della musica, o il ricorso agli assistenti vocali, gli auricolari Gateway TWS GAHR012 si connettono alla sorgente audio appena aperta la custodia, dotata di LED di ricarica: di base, a rabbocco avvenuto (in 1.5 ore), assicurano 4 ore di autonomia, che si estendono a 24 in collaborazione con la custodia con porta USB Type-C.

Negli auricolari Acer True Wireless Stereo GAHR010 e GAHR011 (2.999 rupie, o 34 euro) rimangono i comandi touch, l’impermeabilità IPX4, ed il peso complessivo di 50 grammi: ambedue i modelli, di color nero, sono di tipo in-ear e custodiscono driver da 8 mm, col modem per il Bluetooth che supporta però lo standard 5.1 (con i medesimi profili del prodotto premium). L’autonomia, pari a 4.5 ore tramite le microbatterie in dotazione, sale a 24 ore totali dopo 1.5 ore di giacenza nella custodia.

Quest’ultima, sia nel modello GAHR010 che nel modello GAHR011, presenta il fondo, ad aggancio magnetico (dove è situata la batteria), che può essere staccato dal “divanetto” ove riposano gli auricolari, per portare con sé solo quest’ultimo, con minor ingombro in tasca. Nel GAHR010, tuttavia, la custodia, con tettuccio trasparente, presenta i LED di ricarica, e dispone sia della porta USB Type-C per la ricarica, che di un connettore Type-A, mentre la custodia del GAHR011 permette di appurare la carica dall‘indicatore digitale che si legge dal tettuccio trasparente, e dispone di un doppio cavo per la ricarica, Type-A e Type-C.