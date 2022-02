Acer Swift 5 (in 16:10) e Swift 3 2022: notebook premium rinnovati con Intel 12a gen

Facendo seguito ai recenti annunci dei nuovi processori Intel di 12a gen Alder Lake, Acer ha annunciato un upgrade dei suoi laptop leggero per professionisti, gli Acer Swift che, nella versione Swift 5 e Swift 3 del 2022, mettono a disposizione un notevole miglioramento prestazionale.

L’Acer Swift 5 2022, previsto in Europa per Marzo da 1.799 euro, ha un telaio unibody in alluminio bi-colore, con una tastiera ridisegnata nel design per migliorare la circolazione dell’aria e quindi la dissipazione del calore (+8/10%), col pulsante d’accensione che fa da scanner per le impronte digitali e il touchpad di tipo OceanGlass, ovvero realizzato con plastiche di recupero dai rifiuti oceanici. Lungo il perimetro del corpo macchina (14.95 mm di spessore per 1.2 kg), dall’elegantissima forma a cuneo, spiccano una HDMI 2.1, uno slot per l’antifurto Kensington, due Thunderbolt 4 via USB Type-C e un paio di USB 3.1 di 1a gen Type-A.

Spalancato, l’Acer Swift 5 2022, indicato per professionisti e dirigenti in mobilità, palesa un display da 14 pollici, risoluto a 2.560 x 1.600 pixel, quindi in WQXGA, con touch, cornici sottili in modo da ottenere uno screen-to-body del 92.22%, e un trattamento antimicrobico (Gorilla Glass Antimicrobial) ottenuto con gli ioni d’argento. Da segnalare come il pannello visuale vanti un aspect ratio a 16:10, che non turba troppo nel fruire i multimedia, ma che offre quel tantino di spazio in più in verticale che si apprezza molto nel lavoro e nello scrolling delle pagine web.

La webcam, presente, è una FullHD da 1080p. Come cuore pulsante del terminale, Acer ha scelto non meglio precisati processori Intel di 12a gen, anche con piattaforma EVO, coadiuvati da una RAM dual channel di tipo LPDDR5, pari a 16 GB mentre, per lo storage SSD, facendo affidamento sui due slot M.2 2280 PCIe Gen 4, ciascuno in grado di reggere 1 TB di spazio, si può arrivare di conseguenza a una capienza massima d’archiviazione pari a 2 TB: a questo “giro”, anche lo smaltimento del calore ne esce perfezionato vista anche la presenza di miglioramenti nei tubi di calore D6 e nelle due ventole.

Nulla è pervenuto sulla batteria, tranne alcuni dettagli in merito all’autonomia della stessa, sino a 10 ore, ed al fatto che supporti una ricarica rapida grazie alla quale dopo mezzora recupera già 4 ore di funzionamento. Più indicato per un uso generalista, il comunque premium fratello minore Acer Swift 3 2022, disponibile da Aprile partendo da 1.199 euro, è cadenzato nelle nuance pastello giallo, grigio e azzurro, ma rimane con un display più tradizionale, da 16:9: nel caso specifico, sarà messo a disposizione in FullHD (con touch) o QHD. Anche nello Swift 3 c’è la webcam a 1080p con riduzione del rumore, la possibilità d’arrivare a 2 TB di SSD, la carica rapida in 30 minuti, e un parterre di porte comprensivo di HDMI 2.1, USB Type-A e Type-C.