Acer presenta il portatile low cost Extensa 15, con Windows 10 Home

Nonostante siano sempre più numerosi i portatili con specifiche e performance degni d’una workstation, non mancano i modelli tesi a offrire una potenza base a chi sia interessato a svolgere, sia a lavoro che a casa, mere operazioni di routine, non troppo impegnative sul piano delle risorse hardware richieste. A tale pubblico si rivolge l’ultima proposta della taiwanese Acer che, nelle scorse ore, ha appena presentato in India il portatile low cost Acer Extensa 15.

Extensa 15, proposto (molto presto) nel mercato indiano a partire da 47.100 rupie (all’incirca 543 euro, per il modello con 4 GB di RAM e 1 TB di storage SSD), è un laptop estremamente portable, a fronte di 20 mm di spessore per 1.9 kg di peso, con cornici ben ottimizzate lungo il display, un LCD da 15.6 pollici FullHD che, in tal modo, esprime un ampio valore di screen-to-body. Secondo il costruttore, onde agevolare il professionista nelle lunghe sessioni di lavoro, il monitor in dotazione è stato attrezzato con la tecnologia BlueLightShield, per la riduzione dell’emissione di luce blu, e con la tecnologia ComfyView che, limitando i riflessi sul display, evita episodi di abbagliamento con conseguente irritazione degli occhi.

Attrezzato per le videoconferenze con una webcam HD, un microfono, e un duo di speaker stereofonici, l’Acer Extensa 15 è un notebook basato sui processori Intel Core di 10a generazione, nella fattispecie rappresentati da CPU di categoria i3, supportati da schede grafiche integrate Intel UHD: la RAM (DDR4), basata su un solo slot SoDIMM, arriva sino a 12 GB mentre, per lo storage, è possibile scegliere due opzioni.

Nell’eventualità che si propenda per l’estrema velocità nell’accedere a programmi, app, e file (anche multimediali), la scelta consigliata si sostanzia in un hard disk a stato solido (SSD), con interfaccia PCIe NVMe, fino a 1 TB massimo mentre, in quanto interessati ad avere più spazio per lo stoccaggio dei dati, viene messa a disposizione l’opzione per un normale hard disk meccanico da non più di 2 TB.

La versatilità del notebook Acer Extensa 15, accreditato di 8 ore di autonomia, trova fondamento nelle varie porte previste, tra cui una Ethernet LAN, una HDMI per connettere uno schermo esterno, un jack combo per cuffie e microfono, una USB 3.1 ed un paio di USB 2.0: le connettività wireless, per il laptop animato da Windows 10 in Home Edition, permettono il collegamento a internet (anche) mediante Wi-Fi ac, e quello a periferiche senza fili (es. un combo tastiera+mouse) passando per il Bluetooth 4.2.