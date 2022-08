Acer presenta il Chromebook Vero 514 attento all’ambiente

Ascolta questo articolo

Da qualche tempo, il brand taiwanese Acer ha in piedi una linea di prodotti hardware attenta all’ambiente, nota come Acer Vero, che ora, per la prima volta, ha accolto un notebook animato da ChromeOS, rappresentato dal Chromebook Vero 514.

Il nuovo Chromebook Vero 514 è sia resistente ad urti e cadute (MIL-STD-810H) che facilmente aggiornabile (viti standard sul dorso), ma anche molto riciclabile (anche il display, sino al 99%) e attento all’ambiente: il packaging usa carta riciclata e può fungere da stand, mentre il terminale usa circa il 30% di plastica per lo chassis (non verniciato), il 50% di plastica riciclata per gli speaker e la tastiera, con il materiale OceanGlass (plastica da recupero oceanico) che è stata impiegata per ventole e touchpad.

Spalancato attraverso una cerniera che solleva un poco lo chassis squadrato a lingotto, si palesa nel Chromebook Vero 514 un display (con touch opzionale) LCD da 14 pollici risoluto FullHD che copre il 100% della scala colore sRGB: la webcam è FullHD, ed è accompagnata da due microfoni, in un assetto per le videochiamate e videoconferenze che schiera anche due speaker DTS rivolti verso l’alto.

Nel Chromebook Vero 514, attento alla sicurezza grazie a uno scanner per le impronte digitali, il costruttore permette la scelta tra diversi processori recenti di Intel tra cui, oltre ai modelli i3-1215U, i5-1235U, i7-1255U, anche l’entry Pentium Gold 8505 (un pentacore con un core performante P in meno rispetto all’i3). La grafica, in ogni caso, è impersonata dalle GPU integrate Iris Xe: in tema di memorie, invece, la RAM LPDDR4X va da 8 a 16 GB, mentre lo storage SSD NMVe (con interfaccia PCIe Gen 3) va da 128 a 256 GB.

Non mancano le connettività, col Wi-Fi (6E), il Bluetooth, e tante porte (una HDMI, una USB Type-A e un paio di Type-C) nel Chromebook Vero 514 di Acer che, in tema di autonomia, raggiunge le circa 10 ore con una batteria da 56 Wh, caricabile rapidamente (50% in 30 min) via Type-C. In tema di prezzi, il terminale costa meno negli USA, dove la SKU d’attacco, con i3, 8+128 GB, viene listata a 499 dollari mentre, in Europa, verso Novembre, il nuovo Acer Chromebook Vero verrà messo in vendita a partire da 599 euro.