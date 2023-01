Acer Bike Desk eKinekt BD 3: al CES 2023 la cyclette con piano di lavoro smart integrato

Ascolta questo articolo

Con la diffusione del lavoro smart e di quello ibrido, si è imposto all’attenzione il rischio della sedentarietà, con non pochi lavoratori che si sono concessi la comodità di lavorare tutto il giorno dal proprio, comodo, divano di casa. Acer, probabilmente pensando a questo, al CES 2023 ha presentato un prodotto, in arrivo a Giugno, anche sul mercato europeo, al prezzo di 999,00 euro, per “incentivare uno stile di vita più sano e sostenibile“.

Battezzato come Bike Desk eKinekt BD 3, il nuovo dispositivo di Acer è una postazione di lavoro tuttofare, persino ecologica (il telaio che protegge le componenti della bici è fatto con plastica riciclata PCR), che integra anche una cyclette. Nello specifico, c’è una piccola scrivania o piano di lavoro, con un ampio portavivande, un gangio portaborsa e tre porte USB, tra cui una Type-C e due Type-A, per caricare i prodotti, smartphone, tablet e altro, a esse collegati. Sia il sedile che il piano di lavoro hanno l’altezza regolabile per sedere sempre nella posizione giusta.

La sezione cyclette può funzionare secondo due modalità, quella Sport e quella Lavoro. Con la prima la scrivania si sposta un po’ in avanti e in questo modo l’utente ha più spazio per mettere potenza nelle pedalate e per appoggiarsi.

Diversamente, con la seconda modalità la scrivania si avvicina alla sedia di modo che si possa scrivere e pedalare nel contempo mantenendosi in posizione ben eretta. Il passaggio da una modalità all’altra avviene facendo “scorrere la superficie della scrivania“. Pedalando, inoltre, si trasforma l’energia cinetica in corrente, appunto per caricare i propri dispositivi: l’azienda stima che pedalando a 60 giri per minuto per un’ora si producano 75 watt di energia, più che bastevoli per caricare almeno due volte un iPhone 13 Pro Max che richiede pressappoco 30 watt per ogni carica.

Sia sul display LCD che sull’app di eKinekt si possono vedere i progressi dell’allenamento (calorie bruciate, distanza percorsa, velocità tenuta, durata della pedalata), ma anche avere la stima dei watt prodotti durante la pedalata, la cui produzione via conversione viene evidenziata durante l’allenamento tramite l’accensione di un LED posto sul retro della cyclette.