Abkoncore B719M: cuffie da gaming low cost con effetto audio virtuale 7.1

Abkoncore, brand coreano versato nella realizzazione di periferiche (earable, mouse, alimentatori, dissipatori termici) e case per il mondo dei computer, ha da poco presentato un avanzato ma più che accessibile paio di cuffie per il gaming, in veste di Abkoncore B719M.

Tipico add-on da gaming, le cuffie over-ear Abkoncore B719M (promozionate, in offerta lancio, a pressappoco 50 dollari) sono comode da indossare e palesano delle luci a LED RGB, sia sulle pareti esterne dei padiglioni, che sul microfono: design a parte, le unità di emissione ospitano driver da 50 mm realizzati in neodimio, con canonici valori previsti per l’impedenza (32Ω) e la gamma di frequenze coperte (da 20Hz a 20KHz), in ragione dei quali si ottiene un output sonoro da 122 decibel, estremamente ricco e avvolgente (3D), che può essere esaltato tramite un sistema di vibrazioni, erogate dai padiglioni ogni qualvolta vengono riprodotti i bassi.

In fase di comunicazione col proprio team, nelle sessioni multiplayer cooperative o competitive, le cuffie Abkoncore B719M mettono in campo, in appoggio al microfono (-42 ± 3dB di sensibilità), una tecnologia, digitale, di riduzione del rumore (ENC).

Il collegamento con il dispositivo fonte (anche dell’energia) avviene mediante un doppio cavo da 2 metri, con l’USB che si occupa di alimentare gli effetti ottici, ed il jack da 3.5 mm che torna utile per il join con tablet, smartphone e Nintendo Switch, mentre il solo jack permette il collegamento alle Playstation (PS4, PS4 Pro/Slim): impiegando un adattatore jack/USB, comprensivo di schedina audio, abbinato all’uso di portatili e computer, l’utente potrà ottenere un sound con effetto virtuale a 7.1 canali, e beneficiare della feature “Voice Changing”.

Passando al controllo, infine, le cuffie Abkoncore B719M montano un telecomandino lungo il cavo e, tramite lo stesso, inclusivo di diversi pulsanti, si può regolare il volume, gestire il microfono o la vibrazione.