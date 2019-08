5G e salute: nessun rischio di esposizione

Se una delle vostre più grandi paure di questo ultimo anno fosse la rete 5G e il suo avvento nella vostra vita, sappiate che non fa male, parola del Governo italiano che si avvale di una comunicazione ufficiale arrivata negli utlimi giorni da parte dell’FCC (Federal Communications Commission).

Si tratta di un ente statunitense che si occupa di rilasciare un’accurata e dettagliata certificazione di tutti i dispositivi elettronici prima che essi possano essere messi in circolazione sul territorio degli Stati Uniti. Insomma, un ente che deve fare delle accurate ricerche per evitare di permettere la libera circolazione di prodotti nocivi.

Obiettivo la sicurezza

Il loro obiettico primario è quello di accertarsi che i dispositivi in questione siano rispettosi di tutti i parametri stabiliti dalla legge. Dunque, la Federal Communications Commission è scesa in campo per analizzare anche quella che è la rete 5G, e gli effetti che potrebbe generare o meno sulla salute pubblica, Ebbene, l’ente ha analizzato nel dettaglio ogni aspetto scientifico sulla rete 5G, arrivando a concludere che le sue emissioni di onde radio non sono affatto dissimili da quelle delle bande attualmente e in passato utilizzate, ovvero 4G, 3G e 2G.

La rete 5G velocizzerà i disposittivi

Dunque, finalmente si va a sfatare un mito che si era creato negli utlimi tempi, che voleva la rete 5G fautrice di disasti inimmaginabili, come la propagazione di malattie nella popolazione. Inoltre, non è nemmeno una nuova rete spia come pensano alcune persone, con la quale gli Stati controllerebbero di fatto ogni aspetto della nostra vita. Sarebbe stata una sorta di film onirico in cui tutti siamo sotto controllo.

Allora non ci resta che attendere il lancio ufficiale di questa nuova rete 5G e godersi la velocità di banda che essa è in grado di offrire, potendo quindi usare i nostri dispositivi mobili di ultima generazione in maniera più rapida di quando non abbiamo fatto sino ad oggi.