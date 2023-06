3DMakerPro presenta lo scanner 3D Lynx: acquisisci prodotti di grandi dimensioni come mai prima d’ora

Se si è alla ricerca di uno scanner 3D professionale, capace di catturare oggetti di grandi dimensioni con alta precisione e velocità, allora si dovrebbe dare un’occhiata al nuovo prodotto di 3DMakerPro: lo scanner 3D Lynx.

Lo scanner 3D Lynx è un dispositivo portatile, leggero e facile da usare, che si collega al proprio computer tramite una porta USB. Lo scanner 3D Lynx utilizza una tecnologia a luce strutturata, che proietta un modello di luce su un oggetto e ne registra le deformazioni con due telecamere. In questo modo, lo scanner 3D Lynx è in grado di ricostruire la forma tridimensionale dell’oggetto con una risoluzione di 0,1 mm e una precisione di 0,05 mm. Lo scanner 3D Lynx è ideale per acquisire oggetti di grandi dimensioni, come mobili, auto, barche, statue, edifici e persino persone.

Lo scanner 3D Lynx ha infatti un campo visivo variabile da 30 a 120 gradi, che gli permette di adattarsi alle dimensioni dell’oggetto da scansionare. Inoltre, lo scanner 3D Lynx è dotato di un sistema di allineamento automatico, che combina le diverse scansioni parziali in un unico modello 3D completo e coerente.

Lo scanner 3D Lynx è accompagnato da un software dedicato, che ti permette di visualizzare, modificare ed esportare i tuoi modelli 3D in vari formati compatibili con le stampanti 3D o con le applicazioni di realtà virtuale e aumentata. Il software ti offre anche la possibilità di applicare diversi filtri ed effetti ai tuoi modelli 3D, come il colore, la texture, la riflessione e l’ombreggiatura. Lo scanner 3D Lynx è disponibile sul sito ufficiale di 3DMakerPro al prezzo di lancio di 1.999 dollari (circa 1.670 euro), con una garanzia di due anni e la spedizione gratuita in tutto il mondo. Se vuoi approfittare di questa offerta speciale, devi affrettarti: lo scanner 3D Lynx sarà in vendita solo fino al 31 luglio 2023.

Non perdere l’occasione di entrare nel mondo della scansione 3D professionale con lo scanner 3D Lynx: il dispositivo che ti permette di acquisire prodotti di grandi dimensioni come mai prima d’ora.