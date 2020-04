360 S6 Pro: robot aspirapolvere smart potente, silenzioso, con mappe multi-piano

Mai come in periodo di coronavirus è importante tenere puliti gli ambienti in cui, giocoforza, si è costretti a risiedere, anche per lavoro. A tal proposito, il brand cinese 360 ha da poco messo in commercio il robot aspirapolvere smart 360 S6 Pro, capace anche di lavare la pavimentazione di casa, e di essere controllato via app.

360 S6 Pro ha una classica forma discoidale (35 x 35 x 10 cm, per 3.9 kg), sormontata da un radar a ultrasuoni che evita allo stesso la possibilità di sbattere contro gli ostacoli, mentre i vari sensori distribuiti lungo la struttura si occupano di impedire che rimanga impigliato lungo i cavi o sotto le sedie. I dati raccolti fanno sì che il Mapping System 6.0, capace anche di elaborare delle mappe multi-piano (utili per pre-caricare specifici programmi di pulizia), individuate delle zone critiche in cui il robot potrebbe incastrarsi, le segnala all’utente, evitando di andare a pulirle.

L’utente, via app, può comunque intervenire, per settare delle barriere virtuali (es. le scale), delle stanze in cui il 360 S6 Pro non deve intervenire, o deve tralasciare il lavaggio: è anche possibile stabilire l’ordine di pulizia delle stanze, controllare lo stato di avanzamento dei “lavori”, programmarli da remoto, monitorare lo stato di carica, o di consunzione delle spazzole.

Decisamente più silenzioso (53 vs 56/60 decibel) e potente (2.200 vs 2.000 pa) della media, il robot aspirapolvere 360 S6 Pro sfrutta la batteria, da 5.200 mAh, per pulire, inarcandosi anche su ostacoli alti 2 cm (es. tappeti), superfici estese anche 300 metri quadri, che calano della metà,150, nel caso – assieme all’aspirazione (serbatoio da 420 ml per la polvere) – si opti anche per il lavaggio (serbatoio da 200 ml per l’acqua).

360 S6 Pro, attualmente la punta di diamante dell’offerta del manufacturer cinese, è attualmente in vendita, presso Gearbest, al prezzo di circa 510 euro, con uno sconto del 16% sul prezzo abituale, stanziato intorno ai 608 euro.