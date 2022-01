GF Vip 6 nella bufera, su Twitter spopola l’hashtag #fuoriKatia e alcuni sponsor si ritirano

Già negli scorsi mesi Katia Ricciarelli aveva fatto discutere per alcune frasi pronunciate nella Casa del Grande Fratello Vip 6 e ritenute dai più omofobe e razziste, ma sono state le ultime uscite dell’ex moglie di Pippo Baudo a indignare maggiormente il pubblico. Da quel “principessa con le gambe aperte” mormorato nei confronti di Lulù Selassié, che ha anche definito “scimmia”, fino alla “tenutaria del casino” detto a Miriana Trevisan”, è stato nell’ultima discussione con la principessa etiope che Katia ha dato il peggio di sé.

A fronte della maleducazione di Lulù, che comunque non è giustificabile, la Ricciarelli ha fatto di peggio definendo la 22enne “stro**a” e intimandole di tornare “a studiare nel suo Paese”. Quest’ultima frase ha ovviamente una connotazione razzista, tant’è che Lulù ha replicato che pur avendo origini etiopi, lei è italiana a tutti gli effetti: è nata e vive in Italia, e il colore della sua pelle e delle sue origini non devono discriminarla.

Il pubblico del GF Vip 6 chiede l’eliminazione di Katia, alcuni sponsor vanno via

E se nella Casa del GF Vip 6 gli animi sono accesi, i social non sono da meno. Gli utenti sono inferociti per l’impunità di cui finira sembra aver goduto Katia e da più parti, video alla mano, mostrano come la soprano abbia avuto uscite molto gravi che in passato ad altri concorrneti meno tutelati sono costate la squalifica. Per questo nelle ultime ventiquattro ore su Twitter spopola un hashtag dal significato inequivocabile.

“#FuoriKatia” cinguettano in coro gli utenti del popolare social, e stavolta sembra davvero inevitabile che la produzione e gli autori prendano dei provvedimenti nei confronti della Ricciarelli. Forse è proprio per questo motivo che la prossima puntata del GF Vip 6 è stata anticipata: non andrà più in onda lunedì prossimo, come previsto originariamente, bensì venerdì 7 gennaio. Per finire c’è la questione sponsor.

Negli ultimi giorni, infatti, è successo qualcosa di sospetto. I concorrenti sono stati chiamati in confessionale ed è stato ordinato loro di sgombrare alcuni stand e dunque non potranno più utilizzare i prodotti di alcuni sponsor. Per molti questo è segno inequivocabile che questi ultimi si siano ritirati per dissociarsi da quanto sta succedendo nella Casa. Sarà davvero così? Oppure sono solo scaduti dei contratti? Il dubbio resta.