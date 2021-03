Elisa Isoardi parla per la prima volta del fratello "Vive senza gas e senza tv"

Conosciuta in primis come conduttrice e poi come ballerina di talento dell’ultima edizione di “Ballando con le Stelle”, Elisa Isoardi è sempre stata piuttosto riservata sulla sua vita privata. Di lei si è parlato principalmente per la storia d’amore con il leader della Lega Matteo Salvini e poi per il presunto flirt, poi smentito, con Raimondo Todaro, suo partner di ballo nella trasmissione di Milly Carlucci.

Ora, prima di sbarcare in Honduras per partecipare all’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi, la Isoardi ha deciso di svelare al pubblico un altro “pezzo” della sua vita, in questo caso della sua famiglia. Ha rivelato quindi che suo fratello ha fatto una scelta molto particolare, quella di vivere da eremita: abita in montagna, non ha la televisione e neanche il gas, vive rispettando i ritmi circadiani e questa sua scelta insolita, controcorrente, inevitabilmente le sta insegnando molte cose.

La vita sui monti, i ritmi della natura e il fratello eremita: Elisa Isoardi svela un lato inedito di sé

In attesa di esordire il 15 marzo su Canale 5 all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, Elisa Isoardi ha rilasciato un’intervista inedita al Corriere della Sera nella quale ha spiegato il motivo di questa scelta, perché ha detto sì a un reality show così “scomodo”, avventuroso e molto duro. E’ partita dalle origini, dal paesino di 500 abitanti dove è nata e da dove è andata via ad appena 16 anni, che si chiama Monterosso Grana e si trova sulle montagne piemontesi, in provincia di Cuneo.

“Da piccola per me i giochi erano andare al fiume o saltare nel fieno. Stavo sempre all’aria aperta… tutte cose che spero mi torneranno utili ora” ha spiegato la conduttrice, che ha rivelato di stare trascorrendo la quarenta pre-partenza dai genitori, recuperando i ritmi naturali, svegliandosi all’alba, quando sorge il sole, e andando a letto quando tramonta. Una vita, questa, che non le è nuova, visto che da anni suo fratello vive proprio così.

La Isoardi ha rivelato che lui ha sette anni più di lei e vive da eremita, in montagna, in una casa senza tv e senza gas; quando fa freddo si scalda con la legna che lui stesso si procura. La decisione della sorella, così diversa da lui, di intraprendere questa esperienza, li sta riavvicinando e proprio il fratello le sta insegnando cose pratiche, come accendere un fuoco o pescare, che le saranno molto utili in Honduras. Prima della partenza, le ha detto: “Non vedo mai niente ma questa roba qua la guarderò”. Per l’occasione, infatti, pare si sia procurato una tv.